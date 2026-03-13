ECONOMIA
L'IPC a la demarcació de Tarragona puja un 2% al febrer
El descens del preu de l'electricitat compensa l'encariment de l'alimentació, a l'espera de l'efecte de la guerra a Iran
L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va situar en el 2% al febrer a la demarcació de Tarragona, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra representa un descens del 0,1% respecte el gener, i s'explica per la baixada de preus de l'electricitat, gas i combustibles (-1,9%), així com el transport (-1,5%).
Les dades publicades aquest divendres encara no recullen l'impacte de l'esclat de la guerra a l'Iran, que va començar a principis de març. En canvi, les begudes alcohòliques i el tabac van pujar un 5,2% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, mentre que els restaurants i allotjaments ho van fer en un 4,5% i els aliments i begudes no alcohòliques es van encarir un 3,1%.
Les qüestions relacionades amb l'habitatge també van pujar de preu, tot i que de forma més moderada. Així, els lloguers es van encarir al febrer un 1,8% a la demarcació, mentre que el manteniment, reparació i seguretat de la llar va pujar un 2,6%. El rebut de l'aigua també es va incrementar, en aquest cas un 1,4%.
Finalment, les assegurances i serveis financers van pujar de preu un 4,2%, mentre que els productes relacionats amb l'educació van encarir-se un 2,1%, el mateix percentatge que les activitats recreatives, l'oci i la cultura.