TRANSPORT
El Govern adjudica el gruix de les obres del TramCamp
La UTE de l'empresa de Vila-seca Garcia Riera, Comsa, Syneox i Fcc executarà les obres per 135 MEUR
La Generalitat anunciava aquest dijous l’adjudicació de les fases 1 i 2 del projecte del tramvia del Camp de Tarragona, el gruix de les obres que han de donar forma a la superestructura ferroviària. L’empresa de Vila-seca, Garcia Riera SL, juntament amb Syneox Rail SL, Comsa SAU i Fcc Construcción, seran les encarregades de portar a terme uns treballs que tenen una previsió de 25 mesos d’execució col·laborant en una Unió Temporal d’Empreses (UTE).
El projecte tindrà un cost final de 112.282.547 milions d’euros, que amb l’IVA inclòs ascendirien a 135.861.882 milions d’euros com a xifra definitiva del primer lot licitat pel Govern. La UTE entre les quatre empreses va aconseguir la puntuació més alta entre els vuit aspirants totals, amb un total de 97,75 sobre 100. La segona més alta correspon a la UTE entre Ohla, Rubau i G&O, amb un 96,23 i una oferta econòmica lleugerament menor de 106 milions d’euros.
En el procés d’adjudicació, publicada a la web de Contractació Pública, també es destacava que el segon lot licitat quedarà a l’espera a causa d’un recurs especial regulat pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en concret contra l’exclusió de les ofertes que s’han considerat «anormalment baixes» per part de l’empresa Electro Sistemes Bach SA. Aquest lot inclou la instal·lació del telecomandament d’agulles i la motorització d’aquestes. Aquesta fase preveu un import de 5.911.179 milions d’euros i un termini d’execució de 20 mesos.
Transformació
D’aquesta manera, les fases adjudicades preveuen l’execució dels trams entre les connexions del centre de Cambrils i el centre operatiu de Vila-seca (Fase 1), centrat en la construcció de plataformes, superestructures, adaptació urbanística i sistemes, així com els treballs des de l’estació de tren de Vila-seca (Fase 2).
Els treballs adjudicats abastaran 12 quilòmetres de traçat en total entre els dos municipis, i inclouran una plataforma per dues vies, parades amb andanes laterals de 40 metres de longitud i una línia aèria de contacte alimentada per cinc subestacions elèctriques. Alguns trams també s’executaran sense estructura catenària, especialment als nuclis urbans.
Abans de l’adjudicació, la Generalitat ja va començar els treballs previs per adequar part dels terrenys entre Cambrils i Vila-seca. S’espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament durant el primer trimestre del 2028, segons la Generalitat, i inclourà 14 quilòmetres de longitud i 14 estacions amb tres intercanviadors, amb una inversió total prevista de 287 milions d’euros.
El passat mes de desembre, Vila-seca també va tancar amb Adif el conveni perquè el TramCamp connecti amb l’estació de tren i adaptar el funcionament d’ambdues estructures.