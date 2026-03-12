ENERGIA
El Tarragonès haurà d'aportar 944,4 MW d'energia solar i 180,9 MW d'eòlica, segons el PLATER
La comarca produeix actualment 72 MW d'energia fotovoltaica i no té cap parc eòlic
El Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) assigna a la comarca del Tarragonès la producció de 944,4 MW d'energia fotovoltaica i 180,9 MW d'eòlica en l'horitzó del 2050. La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat el pla als 22 municipis de la comarca, aquest dimecres.
Actualment, al Tarragonès no hi ha cap parc eòlic i es produeixen 72 MW de potència fotovoltaica. La previsió és que s'instal·lin 380,1 MW d'energia solar en edificis, 93,3 MW en espais artificialitzats -com ara pedreres o abocadors en desús, entre d'altres-, i 471 MW en espais no artificialitzats, que ocuparan 760 hectàrees de sòl, el 2,4% de la superfície comarcal.
Segons l'ICAEN, el PLATER identifica 'la capacitat de generació' pel potencial de cada territori. Aquest Pla identifica les 'zones no urbanitzables prioritàries' i calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d'acceleració per implantar energia fotovoltaica, així com la disponibilitat per instal·lar energia eòlica de cada comarca.
En la fase de consultes prèvies el PLATER va rebre 358 aportacions i es podran presentar al·legacions quan arribi període d'informació pública. Els municipis podran usar un visor web cartogràfic per conèixer els resultats preliminars del PLATER sobre el seu municipi i poder fer les propostes pertinents. Un cop aprovat, els ajuntaments podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument de decisió i ordenació de les energies renovables en el seu territori, sempre en línia amb els criteris definits al pla.
D'acord amb la PROENCAT 2050, la descarbonització del sistema energètic català requereix la instal·lació de 62.000 MW d'energia renovable fins a l'any 2050, incloent-hi els ja instal·lats i autoritzats. L'objectiu és que 14.000 MW s'instal·lin en edificis i espais artificialitzats i la resta en espais no artificialitzats, amb una ocupació prevista de sòl equivalent a l'1,2% del territori de Catalunya.