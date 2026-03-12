LABORAL
Els comitès d'International Paper demanen «prioritzar» la contractació dels empleats en ERO
Els representants dels treballadors acusen la companyia de posar «obstacles» a la venda de les fàbriques de Valls i Montblanc
Els comitès d'empresa d'International Paper han demanat crear una taula industrial per «col·locar» els treballadors afectats per l'ERO de les plantes de Valls i Montblanc al sector de l'embalatge. En una compareixença des del Parlament de Catalunya, el president del comitè d'empresa de Montblanc, Antonio Muriano, ha recordat que tenen «experiència, coneixement tècnic i capital humà». Així, ha reclamat que, en un futur, si es produeix una operació de venda o reactivació industrial de les dues plantes es «prioritzi» la contractació dels empleats acomiadats.
D'altra banda, Els treballadors d'International Paper acusen la companyia de posar «obstacles» a la venda de les fàbriques de Montblanc i Valls. A una setmana de l'inici de l'ERO, els comitès d'empresa de les dues plantes han remarcat que consideren que la direcció «no ha afavorit les condicions necessàries» per vendre les fàbriques a altres grups empresarials que han mostrat interès. «Si hi ha empreses disposades a continuar l'activitat, no té cap sentit que es tanquin les instal·lacions amb potencial productiu i els treballadors qualificats», ha dit Muriano.