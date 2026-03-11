INDÚSTRIA
Repsol impulsarà la descarbonització a Tarragona amb un nou electrolitzador per crear hidrògen
El projecte preveu l’ús 150 MW d'energia i produirà paral·lelament amb l’Ecoplanta
El projecte de descarbonització de la indústria petroquímica de la demarcació sumarà l’aposta més gran de Repsol en l’àmbit de l’electrolització, previsiblement, l’any 2028. L’empresa petroquímica impulsarà a la refineria de Tarragona les instal·lacions T-HYNET d’entre 4 i 5 hectàrees, al terme municipal de Constantí, per generar hidrogen verd destinat a usos industrials, mobilitat i connexió a la futura xarxa d’hidrogen europea European Hydrogen Backbone.
La proposta avaluarà la seva aprovació definitiva a la pròxima decisió final d’inversió (FID), que es portarà a terme entre els mesos de maig i juny, però planteja l’ús de 150 MW per la conversió de residus.
La seva construcció, però, preveu endarrerir-se per començar la producció paral·lelament amb l’Ecoplanta, també plantejada per Repsol. En el cas de l’electrolitzador, les noves instal·lacions plantegen la reducció d’emissions de CO2 en 251.000 tones anuals. Una xifra més gran que la planta pionera en transformació de residus urbans, que preveu reduir anualment gairebé 200.000 tones.
L’electrolitzador també preveu subministrar-se a través d’energia renovable de la xarxa elèctrica i d’aigua regenerada d’AITSA, i incorporarà tecnologies de refrigeració adiabàtica per minimitzar el consum d’aigua i reduir-lo en un 95% respecte als sistemes convencionals.
La iniciativa comptava amb l’aprovació d’impacte mediambiental, definida al mes de juny del 2025, i va rebre una subvenció pública d’uns 104,2 milions d’euros en el marc de la convocatòria de Valls de l’Hidrogen impulsat pel fons europeu Innovation Fund. «Hem d’evolucionar en línia amb la regulació, el mercat i l’economia en l'àmbit de projecte per un creixement més elevat», explicava el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz.
Molècules
L’electrolitzador portarà a Tarragona el projecte més gran de conversió d’hidrogen de Repsol arreu de l’estat. Una tecnologia que permetrà reduir emissions de CO2 i traduir-la a la producció d’hidrogen verd mitjançant l’electròlisis. El procés consisteix en la separació de molècules d’aigua en oxigen i hidrogen amb aquest mètode, utilitzat principalment en sectors industrials com refineries, emmagatzemant energètic renovable i empreses fertilitzants.
El projecte, però, destacarà per construir dins les instal·lacions un col·lector d’hidrogen verd per transportar-lo a consumidors del polígon i l’Ecoplanta. Repsol preveu iniciar la producció d’hidrogen verd a partir de l’any 2028 amb els dos macroprojectes.