POLÍTICA
Paneque veu la MAT entre Aragó i Tarragona «indispensable» i que les al·legacions millorin el projecte
La consellera reivindica que el seu govern ha evitat tres línies de molt alta tensió que «haurien estat devastadores»
La consellera de Territori i Sostenibilitat, Sílvia Paneque, ha qualificat «d'indispensable» la línia de molta alta tensió entre Aragó i Tarragona. Així i tot, ha afegit que les més de 14.400 al·legacions presentades per entitats, plataformes, ajuntaments i particulars afectats «poden millorar el projecte».
En el marc de la sessió de control al ple del Parlament i en resposta a la diputada Montse Vergés d'ERC, la consellera ha reivindicat que el seu govern ha evitat tres línies de molt alta tensió que «haurien estat devastadores pel territori». Així mateix, ha remarcat que la nova línia substitueix una ja existent que quedarà desmantellada. I ha conclòs que el Govern defensa l'interès general amb «màxim respecte al territori».
La diputada Bergés ha qualificat les 14.421 al·legacions presentades com «un crit del territori», amb el suport dels consells comarcals del Priorat, Baix Camp i Terra Alta, més d'una vintena d'ajuntaments i el sector agrari i vitivinícola amb entitats rellevants com DO Priorat o Unió de Pagesos, entre d’altres. La infraestructura, de gairebé 200 km i amb torres de fins a 75 metres, afecta una trentena de municipis i entra en contradicció amb les candidatures del Priorat al Premi de Paisatge del Consell d'Europa i la UNESCO.
La diputada ha denunciat la «servitud energètica» que pateix el Camp de Tarragona: «Les infraestructures passen pel territori, els impactes es queden, però les decisions i beneficis marxen lluny». A més ha criticat que, mentre es projecten grans línies elèctriques, municipis del Priorat acumulen microtalls elèctrics (72 hores en total des d'inicis d'aquest any), sense garanties de sobirania energètica ni compliment de la Llei de Canvi Climàtic.
Des d’ERC defensen la transició energètica i l’electrificació del país. «Catalunya necessita avançar cap a un model energètic més net i sostenible. Però aquesta transformació no es pot construir reproduint desequilibris territorials ni convertint determinades comarques en zones de sacrifici energètic», afegeixen en un comunicat.
Per això, els republicans reclamen que el Govern escolti el territori i revisi el projecte tal com està plantejat. «La transició energètica ha de ser un projecte compartit de país i només serà viable si es construeix amb el territori, amb planificació i amb criteris de justícia territorial», finalitzen.
Red Eléctrica pretén desmantellar l'actual línia entre Aragó i la Secuita (Tarragonès) i construir-ne una de nova triplicant la seva potència. La infraestructura tindrà 180 quilòmetres amb torres que passaran dels 20-25 metres d'alçada als 55 metres, afectant 28 municipis de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès.