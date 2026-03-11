SEGURETAT
Els Mossos fan controls als busos de transport escolar a Tarragona
Les inspeccions s'estan duent a terme aquest dimecres a tota Catalunya
Els Mossos d'Esquadra estan realitzant aquest dimecres diversos controls de transport escolar al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els dispositius es faran durant tota la jornada d'avui a tota Catalunya.
«La inspecció del transport escolar és una funció prioritària, atesa la rellevància social de qualsevol incidència que s’hi pugui produir», asseguren des de la policia autonòmica. Per aquest motiu, els agents comproven que aquest servei es presta amb les condicions òptimes de seguretat en el trànsit i el transport per carretera arreu del territori.
Amb aquests controls el cos de seguretat pretén conscienciar transportistes, conductors i acompanyants, de la necessitat de complir les normes establertes en relació amb aquesta tipologia de transport i denunciar els incompliments.
Cada any els efectius de trànsit dels Mossos d'Esquadra i les policies locals duen a terme tres campanyes de control de transport escolar coordinades pel Servei Català de Trànsit (SCT) i la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM). Aquestes campanyes són conegudes i esperades pels transportistes.
Per aquesta raó, des de la Direcció de Trànsit han proposat realitzar una jornada extraordinària de control intensiu de transport escolar «que permeti conèixer la realitat d’aquesta activitat i contrastar els resultats obtinguts en les diferents campanyes anteriors», expliquen des del cos.
Durant els controls selectius es vigila que tant vehicles com conductors estiguin en òptimes condicions per circular. També es comprova que disposin de les autoritzacions administratives necessàries per a la prestació del servei i que compleixin els temps de ocnducció i descans. A més es fan proves d’alcoholèmia i drogues a tots els conductors.