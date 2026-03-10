ECONOMIA
Repsol preveu instal·lar l’electrolitzador més gran d’Espanya al Complex Industrial de Tarragona
La iniciativa T-HYNET, liderada per Repsol, representa un pas decisiu en el desplegament de l’hidrogen renovable a escala industrial en l’Estat
Al llarg del primer semestre de 2026, Repsol preveu que s’aprovi la instal·lació de l’electrolitzador més gran d’Espanya, de 150 MW, al Complex Industrial de Tarragona. Es tractaria de la tercera instal·lació d’aquest tipus que té Repsol a l’Estat. Les altres dos, de 100 MW, estan situades a Cartagena i Bilbao.
El projecte de l’electrolitzador alcalí de 150 megawatts (MW) tindrà capacitat per produir fins 2,7 tones d’hidrogen renovable per hora, així com 21,4 tones d’oxigen electrolític, fet que contribuirà a la descarbonització de l’entorn industrial local.
L’electrolitzador estarà dotat de tecnologia avançada que permetrà maximitzar l’eficiència energètica del procés i utilitzar aigua industrial recuperada en el consum d’aigua de procés durant la producció d’hidrogen i oxigen renovables. L’hidrogen generat tindrà una àmplia varietat d’aplicacions que contribuiran a la descarbonització de diferents sectors. S’utilitzarà en primer lloc com a matèria primera en la indústria local, especialment en processos de refinament i producció de productes químics com e-metanol que es produirà en Ecoplanta Molecular Recycling Solution i la futur com a vector energètic en solucions de mobilitat sostenible, en particular per al transport pesat i col·lectiu i en altres possibles usos.
Actualment, el projecte del Tarragona Hydrogen Network (T-HYNET) es troba en fase d’enginyeria i està prevista la posada en marxa a partir de 2028. El seu desenvolupament suposarà un impuls significatiu al teixit industrial i tecnològic del territori, generant ocupació i atracció d’inversió, i contribuint al compliment dels objectius climàtics d’Espanya i de la Unió Europea.
Gràcies a aquesta infraestructura, s’estima que podrien evitar-se fins 200 quilotones d’emissions de CO₂ a l’any, una quantitat equivalent al consum energètic anual de més de 37.000 llars a Europa o a la capacitat d’absorció d’uns 4 milions d’arbres. Aquest impacte mediambiental converteix T-HYNET en un projecte clau per avançar en la descarbonització de sectors industrials de difícil electrificació, alineat amb els objectius climàtics d’Espanya i de la Unió Europea.
T-HYNET ha estat seleccionat com un dels projectes estratègics dins del programa estatal de Valld d’Hidrogen, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons Next Generation EU. Gràcies a aquesta iniciativa, ha rebut una ajuda de 104,19 milions d’euros.
Aquest projecte s’integra a la Vall de l’Hidrogen de Catalunya i el Corredor de l’Hidrogen de l’Ebre, dos ecosistemes clau per al desenvolupament de l’economia de l’hidrogen al sud d’Europa.
Ecoplanta per al 2029
La companyia avança també en la planta demo de combustibles sintètics de Bilbao, que serà plenament operativa el 2027, i en l’Ecoplanta de Tarragona, que es posarà en marxa el 2029 després d’una inversió de més de 800 milions d’euros. Aquesta instal·lació, pionera en Europa, transformarà residus urbans en 240.000 tones anuals de metanol renovable i circular. Pel seu caràcter innovador, l’Ecoplanta ha estat seleccionada per la Unió Europea per rebre finançament a través del programa Innovation Fund.
Repsol és el productor més gran i consumidor d’hidrogen d’Espanya i Portugal. Per això, substituirà progressivament l’hidrogen convencional que utilitza com a matèria primera en els seus centres industrials per renovable. L’objectiu és assolir una producció equivalent de fins 300 MW el 2028 gràcies als seus tres electrolitzadors.
Repsol preveu inversions netes d’entre 3.900 i 4.100 milions d’euros en l’àrea Industrial fins 2028, de les quals el 40% es destinarà a iniciatives de baixes emissions, com la producció de combustibles i hidrogen renovables.