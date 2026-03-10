CULTURA
Cambrils inaugura el Centre d'Interpretació de la Pesca per «posar en valor» la professió
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va visitar les diferents sales de l’espai reivindicant la situació del sector
El Centre d’Interpretació de la Pesca de Cambrils va obrir les portes aquest dilluns amb la visita del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Els visitants van poder estrenar els seus espais interiors dissenyats per 2.17 Arquitectes, completament renovats respecte a l’inici del projecte ara fa un any amb diverses sales dedicades a la cultura marinera de Cambrils i el treball de la Confraria de Pescadors, on se situa el recinte.
Els espais principals estan dedicats a la visualització dels procediments d’arrossegament i pesca a les costes cambrilenques, el manteniment de la tradició i l’ofici de la llotja. També compta amb un apartat museístic amb diverses maquetes que representen la costa del municipi i diversos elements emblemàtics, com les barques de pescadors o la Torre del Port. Una de les funcions del Centre també serà la realització de Showcookings (espectacles de cuina), degustacions i classes de cuina, que es portaran a terme a l’Aula Gastronòmica.
«Necessitàvem un espai que ens diferenciés de la resta de confraries», indicava el patró major de la Confraria de Cambrils, Siscu Gil. En el transcurs de la inauguració, també van entregar-se els Segells del Peix de Llotja als restaurants Les Fonts i Denver per «remarcar la qualitat» dels seus productes.
Situació crítica
Durant la seva visita a l’equipament, Òscar Ordeig va fer referència a la «necessitat» del Centre d’Interpretació de la Pesca per «posar en valor el potencial de la gastronomia i la pesca». «El Centre és important perquè tothom entengui la història, la feina, les confraries i explicar qui som», ressaltava el conseller.
L’estrena de l’espai, però, va ser amarga en comentar l’estat actual del sector de la pesca. Una qüestió que el conseller va qualificar «de bogeria» per les iniciatives impulsades des de la Unió Europea. «El model proposat està basat en l’Atlàntic, no en el Mediterrani», lamentava Ordeig. Malgrat tot, el responsable va fer una crida al «positivisme» fent esment del «compromís» adquirit pel comissari europeu de Pesca, Costas Kadis. «Necessitem determinació per decidir cap a on vol anar el sector, demanem confiança i paciència», va afegir el conseller per concloure.