MOBILITAT
Mercaderies per l’Interior celebra que PIMEC aposti per vies segregades entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders
La patronal adverteix que l’augment de trens amb l’entrada en funcionament del tercer fil pot saturar un tram que ja opera al límit
Mercaderies per l’Interior celebra la postura de PIMEC, que adverteix del risc imminent de col·lapse ferroviari al tram Tarragona – Sant Vicenç de Calders davant l’increment previst de trens de mercaderies amb l’entrada en funcionament del tercer fil del Corredor Mediterrani. PIMEC reclama la necessitat d’impulsar un gran pacte ferroviari per planificar el futur de la xarxa al Camp de Tarragona.
L’entitat empresarial va exposar aquesta situació en una reunió amb els diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i diversos agents del territori, entre ells la mateixa plataforma Mercaderies per l’Interior, representada pel seu portaveu, l’Eugeni Sedano, i l’enginyer Ramon Juanola, i amb qui comparteix la preocupació per la saturació de les vies del litoral.
Mercaderies per l’Interior denuncia des de fa mesos i va ressaltar durant la reunió que l’increment de trens de mercaderies que comportarà l’entrada en funcionament del tercer fil del Corredor Mediterrani coincidirà amb l’augment anunciat de serveis de passatgers en una infraestructura que ja funciona molt a prop del límit de la seva capacitat. Un risc de col·lapse que PIMEC comparteix.
Davant d’aquesta situació, la patronal defensa que el territori necessita un acord ampli entre administracions, sector econòmic i societat civil que permeti planificar amb visió de futur el sistema ferroviari i evitar nous colls d’ampolla a la xarxa.
En aquest sentit, PIMEC assenyala que la solució estructural passa per avançar cap a un model de vies segregades, amb infraestructures diferenciades per al transport de mercaderies i per al transport de passatgers. Segons l’entitat, aquesta separació és clau per garantir tant la competitivitat logística com la fiabilitat i la qualitat del servei ferroviari per a la ciutadania.
Aquesta proposta coincideix amb una de les principals reivindicacions que defensa des de fa anys la plataforma Mercaderies per l’Interior, que alerta de les conseqüències de concentrar el trànsit de mercaderies –algunes, perilloses– a les línies ferroviàries del litoral, especialment en trams urbans amb nuclis densament poblats i amb una elevada demanda de transport de passatgers.
Des de Mercaderies per l’Interior es valora positivament que el teixit empresarial del territori, representat per PIMEC, reforci la necessitat d’un debat estratègic sobre el model ferroviari i s’alineï amb la demanda de planificar infraestructures que permetin separar els diferents tipus de trànsit ferroviari.
Tant la patronal com la plataforma coincideixen que el desenvolupament del Corredor Mediterrani és essencial per a l’economia, però alerten que la seva implementació no pot comportar la saturació de les línies actuals ni posar en risc la mobilitat quotidiana de milers d’usuaris.
Per aquest motiu, fan una crida a les administracions competents perquè s’obri un gran pacte ferroviari al territori que permeti definir amb consens les inversions i les infraestructures necessàries per garantir un sistema ferroviari eficient, equilibrat i preparat per al futur.