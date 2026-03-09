Meteorologia
El punt de Catalunya on més ha plogut amb la borrasca Regina es troba a Tarragona: 275 litres
Fins a cinc punts de la província han superat els 120 litres per metre quadrat durant el temporal
La borrasca Regina ha deixat importants acumulacions de pluja a diverses zones de Tarragona i Catalunya durant els darrers dies. El registre més destacat el va assolir un punt concret, on es van recollir 275 litres per metre quadrat, convertint-se en el punt amb més precipitació de tot Catalunya durant el temporal.
Es tracta del Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Li segueixen en intensitat altres punts del Camp de Tarragona, com Tivissa (Ribera d’Ebre) amb 145,7 mm, Prades (Baix Camp) amb 133,1 mm, Mas de Barberans (Montsià) amb 127,1 mm i Ulldecona – Els Valentins (Montsià) amb 124,9 mm.
Després de dies de pluges intenses i persistents, la previsió indica que la inestabilitat ha remès i s’esperen diversos dies de bon temps i cel clar en la major part de la regió, fet que permetrà recuperar gradualment l’equilibri hídric.
Encara que el temporal ja ha remès, els registres de pluja de la borrasca Regina posen en relleu la variabilitat i força d’aquests episodis a Tarragona, i destaquen com certes zones elevades i del sud de la província acumulen precipitacions molt superiors a la mitjana d’altres comarques.