SEGURETAT
Salou millorarà les condicions del contracte del servei de socorrisme després d'endarrerirlo
El contracte licitat al gener es va anul·lar aquest febrer per un recurs
L’Ajuntament de Salou millorarà les condicions del contracte del servei de socorrisme per aquesta temporada estiuenca després d’endarrerir la seva licitació. El consistori va rebre un recurs especial per part de l’empresa Blue Alfa Safety SL. durant el procés d’adjudicació, que va provocar la decisió per part del govern salouenc de «suspendre el termini de presentació de proposicions» per modificar les condicions financeres.
Una situació que, segons afirmen des del consistori, no comportarà canvis respecte a l’inici de la temporada turística per Setmana Santa. El mateix Ajuntament finançarà els primers mesos de servei amb les millores implementades inicialment al contracte fins que adjudiqui la licitació.
D’aquesta manera, només es preveu endarrerir l’adjudicació del contracte fins als primers mesos d’estiu, on també s’espera introduir el nou horari especial de servei fins a les 22.00h de la nit. D’aquesta manera, l’Ajuntament pretén assegurar el servei de seguretat a les platges a partir de l’abril.
L’empresa que va presentar el recurs, Blue Alfa Safety, argumentava que el contracte inicial per licitació per part del consistori era «objectivament inviable» en l’àmbit econòmic per la «falta de finançament» proposada. La proposta incorporaria 24 llocs de treball i cobriria 419 dies de servei.