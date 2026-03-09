POLÍTICA
ERC reclama millores de seguretat a l’AP-7 i actuacions urgents a l’A-27 al Camp de Tarragona
La senadora Laura Castel ha presentat una moció a la Comissió de Transports del Senat
La senadora d’Esquerra Republicana Laura Castel ha presentat una moció a la Comissió de Transports del Senat per reclamar diverses actuacions per millorar la seguretat i el manteniment de la xarxa viària de titularitat estatal al Camp de Tarragona.
Pel que fa a l’autopista AP-7, la iniciativa proposa reforçar les condicions de seguretat de les sis àrees d’emergència situades entre els punts quilomètrics 213 i 256 al seu pas per la demarcació de Tarragona. En concret, ERC demana instal·lar una il·luminació adequada en aquestes zones, implementar senyalització quilomètrica específica per facilitar-ne la localització i comunicar la seva geolocalització exacta al servei d’emergències 112 per agilitzar la resposta en cas d’incident.
La moció també reclama instal·lar senyals verticals de «cediu el pas» a la sortida de les àrees d’emergència per garantir una reincorporació segura al trànsit, reasfaltar el ferm d’aquestes zones i col·locar panells informatius que recordin l’obligatorietat d’utilitzar armilles reflectores quan els conductors hagin de baixar del vehicle.
D’altra banda, la iniciativa també posa el focus en l’estat de l’autovia A-27, una infraestructura clau per a la mobilitat del territori. ERC demana executar obres urgents de reparació del ferm en el tram que connecta Tarragona amb la Pobla de Mafumet, així com netejar i inspeccionar periòdicament els embornals, especialment als trams de Constantí, per evitar acumulacions d’aigua i possibles inundacions a les finques agrícoles adjacents.
Finalment, la moció reclama finalitzar amb caràcter prioritari les obres de l’A-27 entre els municipis de Valls i Montblanc, una actuació llargament reivindicada al territori per millorar la connexió viària i la mobilitat al Camp de Tarragona.
Amb aquesta iniciativa, ERC defensa la necessitat de garantir una xarxa viària més segura i en condicions adequades de manteniment, i reclama al govern espanyol que actuï amb celeritat per resoldre dèficits que afecten la seguretat i la mobilitat al territori.