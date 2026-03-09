SERVEIS
Constantí adaptarà els accessos i lavabos de l’Escola Centcelles
El projecte s’emmarca en la Llei d’Integració Social impulsada per la Generalitat per adequar els espais públics
L’Ajuntament de Constantí preveu eliminar les barreres arquitectòniques de l’Escola Centcelles amb l’adaptació de l’entrada dels serveis, una rampa i la instal·lació d’un ascensor. El projecte, impulsat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat en el marc de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids, preveu reformar els espais per millorar l’accessibilitat a l’edifici a persones amb mobilitat reduïda.
La proposta planteja un termini d’execució de dos mesos i un pressupost total de 176.273 euros, a l’espera d’adjudicar els treballs. El procés de licitació va començar el passat divendres dia 6, i espera estar enllestit abans que finalitzi el curs escolar. El nou ascensor tindrà una amplada d’1,10 metres d’amplada per 1,40 metres de profunditat, permetent l’accés dels usuaris per dues portes diferents. S’hi podrà accedir des del vestíbul existent, i des de la planta del passadís pròxim a les escales de sortida del pati. En total, permetrà transportar vuit persones i tindrà dues parades.
Necessitats
La proposta també se centra en l’ampliació i adaptació dels espais de lavabos per als infants, actualment no adequats als criteris que demana el Govern. Es preveu reformar 26.40 metres quadrats de banys de tot el recinte, adaptant les piques, els inodors i els equipaments per a persones amb mobilitat reduida. Als treballs s’hi sumarà la creació d’una nova rampa a la planta pis d’entrada a l’edifici, que actualment no compta amb un accés adaptat. Una condició que també estableix la Generalitat dins els protocols d’accessibilitat i d’integració.
Entre les actuacions, es preveu crear una rampa i un passamà on se situen les escales d’entrada per «resoldre» el desnivell existent entre l’exterior i la planta baixa. Aquesta preveu una amplitud d’1,2 metres o superior, i una longitud màxima de 9 metres.
L’objectiu també és facilitar l’entrada des del pati, permetent als alumnes un desplaçament adaptat i «còmode» fins a les aules. Des del 1982, la Generalitat estableix aquest tipus d’actuacions dins la Llei d’Integració amb mesures i tècniques concretes que s’han d’aplicar als centres educatius i sanitaris, centrant-se en l’adequació per a persones amb limitacions físiques, psíquiques o sensorials per «millorar la seva qualitat de vida».
En aquest sentit, l'actuació prevista pel consistori està integrada al POUM local en l'àmbit d'ajustaments a les necessitats funcionals de diversos equipaments. L'Escola Centcelles compta amb més de 3.000 metres quadrats, tot i que per aquesta actuació no es modificarà el sostre total edificat de l'equipament.