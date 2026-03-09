Meteorologia
Adeu a la borrasca Regina: arriben dies de sol i estabilitat després del temporal a Tarragona
Després de dies de pluges intenses, la província es prepara per a jornades de bon temps i cel clar
Després de diversos dies de pluges persistents i localment intenses provocades per la borrasca Regina, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indica que la província de Tarragona experimentarà una millora notable en el temps. Així doncs, s’esperen dies de sol i estabilitat a tota la regió.
El temporal ha deixat acumulacions destacades en diversos punts, especialment a zones elevades i del sud de la província, on s’han registrat més de 120 litres per metre quadrat en alguns casos. Per exemple, al Parc Natural dels Ports han caigut 275 mm des de dijous passat i fins diumenge a les 11 hores.
A aquest punt de l'Ebre, li segueixen en intensitat altres punts de la demarcació tarragonina, com Tivissa (Ribera d’Ebre) amb 145,7 mm, Prades (Baix Camp) amb 133,1 mm, Mas de Barberans (Montsià) amb 127,1 mm i Ulldecona – Els Valentins (Montsià) amb 124,9 mm.
Així doncs, després de diversos dies de pluges intenses, el sol tornarà a ser el protagonista a Tarragona, sobretot, a partir de dimecres. Per aquesta raó, les temperatures pujaran fins superar els 20 graus de màxima, pel que l’ambient serà, fins i tot, primaveral.