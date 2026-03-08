SUCCESSOS
Rescaten dues persones que intentaven creuar en cotxe el riu Gaià a Montferri
Els Bombers han hagut d'actuar per rescatar il·leses les dues persones aquest diumenge a la tarda
Els Bombers han rescatat aquest diumenge a la tarda dues persones que intentaven creuar en cotxe el riu Gaià a Montferri. Els fets han tingut lloc a les 16.10 hores, quan els Bombers han estat alertats perquè dues persones es trobaven atrapades a sobre del seu cotxe a dins del riu Gaià, en un pas a nivell inundat per l'aigua.
La força de l'aigua després de la pluja d'aquests dies ha provocat que el vehicle fos arrossegat pel cabal del riu. Els Bombers han rescatat les dues persones il·leses i han assegurat el vehicle per evitar que se l'endugués el corrent.