Meteorologia
La pluja continuada posa en alerta diverses comarques de Tarragona
Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per risc d’inundacions mentre les precipitacions podrien superar els 100 l/m² en alguns punts
Les precipitacions continuades que està deixant la borrasca Regina segueixen afectant diverses zones de la província de Tarragona. Segons les previsions meteorològiques, en alguns punts es podrien acumular més de 100 l/m² al llarg de l’episodi, que es podria allargar durant tot el dissabte.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d’alerta i demana a la ciutadania que actuï amb prudència, especialment a prop de rius, rieres i barrancs, on el nivell de l’aigua pot augmentar ràpidament.
Encara que les pluges no estan caient amb gran intensitat, el fet que siguin constants està provocant que el cabal d’alguns rius augmenti de manera progressiva. Per aquest motiu, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) continua controlant l’evolució de la situació i els avisos de risc en diferents conques del nord-est del país i a les Terres de l’Ebre.
En algunes zones del territori ja s’han registrat acumulacions d’aigua molt importants. A Puig Sesolles, al Vallès Oriental, la pluja acumulada s’acosta als 200 l/m² mentre que al parc natural dels Ports, al Baix Ebre, se superen els 180 litres.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que en diverses comarques del nord-est i del sud del país es puguin superar els 100 l/m² en un període de 24 hores. Per això, es recomana mantenir-se informat de l’evolució del temps i extremar la precaució en els desplaçaments i en zones amb risc d’inundació.