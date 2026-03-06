APRENENTATGE
Salou prorroga els Tallers d’Estudi Assistit (TSAE) per impulsar l’èxit educatiu
La mesura ofereix cinc hores de suport educatiu directe a la setmana en sis dels instituts i escoles del municipi
L’Ajuntament de Salou continua amb l'aposta pel reforç dels Tallers d’Estudi Assistit (TSAE) de primària i secundaria al municipi dins el Pla Educatiu d’Entorn de Salou del 2024-2025. La proposta, que té l’objectiu d’incrementar l’èxit acadèmic al municipi, va renovar la seva activitat a la localitat a través de l’empresa Fabra Formació amb un pressupost de 26.278 euros, prorrogant la introducció de serveis en els dos àmbits educatius fins el mes de juny del 2026, amb previsió d’ampliar-se.
Durant el curs 2025-2026 el municipi de Salou compta amb 16 grups de Tallers d’Estudi Assistit repartits entre les diferents escoles i instituts públics del municipi. Espais que, d’acord amb el consistori, són considerats d’«inclusió i atenció a infants i joves amb necessitats educatives diverses» per a rebre «un suport especial i complementari».
Els serveis actuals prorrogats inclouen l’Escola Europa, la Santa Maria del Mar, l’Escola Salou, Vora Mar, l’Institut Jaume I i l’Institut Marta Marta. Tots els centres plantejen oferir cinc hores setmanals de reforç i atenció directa als alumnes. En total, el contracte preveu també la incorporació de 36 professionals de l’educació: sis per cada centre participant per reforçar el servei al municipi durant el curs actual amb la possibilitat d’ampliar-lo novament.
Diversitat
L’any 2008, el consistori salouenc va signar el primer conveni de col·laboració amb el departament d’Enseymanent, que s’ha anat ampliant fins aquest 2026. La proposta preveu ajudar a infants i joves a desenvolupar més capacitats i competències amb exercicis per promoure la igualtat d’oportunitats en els processos i resultats educatius.
Enguany, els tallers també mantenen la oferta d’assistència fora dels horaris lectius per «reforçar competències acadèmiques i fomentar hàbits d’estudi i organització». Des de la regidoria d’Enseyament també s’ha assenyalat la «necessitat» de promoure una «actitud positiva» envers l’aprenentatge, «afavorint el benestar emocional de l’alumnat». El TSAE continuen renovant-se en contractes plurianuals, que tornaran a renovar-se aquest 2026 per augmentar la oferta d’assistència al municipi.
D’acord amb l’últim informe de la Generalitat (2023-24), alemnys 9.025 alumnes a Catalunya van optar per participar en tallers de suport per incrementar les seves competències fora de l’àmbit educatiu obligatori.
A Salou, més de 4.800 infants figuraven, l’any 2023, dins el Pla Educatiu d’Entorn, més de la meitat dels quals (2.500) van obtenir suport amb els TSAE.