MOBILITAT
Plataformes d'usuaris del tren denuncien que el Pla de Rodalies «ignora» les línies de Tarragona i l'Ebre
Les entitats afirmen que el model plantejat per la Generalitat i Adif se centra en Barcelona
Les entitats d'usuaris del ferrocarril del sud de Catalunya han denunciat que l'actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2026-2030 deixa sense actuacions rellevants les línies que donen servei al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En un comunicat, la Plataforma Dignitat a les Vies, Propera Parada Valls, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i la Plataforma de Promoció del Transport Públic, han exposat que en la reunió amb la Generalitat i Adif no els van concretar «actuacions estructurals per millorar» les línies que connecten el sud amb Barcelona i la resta del país i han lamentat que el model està «centralitzat en l'àrea metropolitana de Barcelona».
Entre les mancances que han detectat del Pla de Rodalies 2026-2030, han citat que «no es planteja cap augment significatiu de capacitat en les línies regionals del sud, especialment a les de via única». Així mateix, han afirmat que «no hi ha cap estratègia per millorar el servei ferroviari» a la demarcació de Tarragona i «no es defineixen actuacions rellevants per millorar la fiabilitat de l'R2 Sud, un dels corredors amb més incidències del sistema». Alhora, han apuntat que els serveis de rodalies del Camp de Tarragona (RT1 i RT2) «continuen sense un pla real de desenvolupament». Així mateix, han denunciat que «no hi ha actuacions previstes a les estacions de les línies R13, R14 i R15 per construir passos elevats o soterrats ni per prolongar andanes per a trens llargs».
Pel que fa al túnel del Garraf, han assegurat que hi ha una necessitat «imminent» de quadruplicar les vies, «però la proposta actual d'Adif planteja eixamplar els túnels existents, una actuació que comportaria un tall molt llarg en el temps de la circulació ferroviària». Segons les entitats, la solució passaria per construir un túnel nou, «de manera que quan aquest túnel estigui en servei es pugui eixamplar el túnel del costat de muntanya i es mantingui el túnel del costat de mar com a via d'evacuació d'emergència». Per les plataformes, aquesta solució permetria executar les obres sense interrompre la circulació ferroviària i amb unes afectacions mínimes al servei.
Basat en Barcelona
Els col·lectius han afegit que el Pla de Rodalies 2026-2030 «manté un model ferroviari fortament centralitzat a l'àrea metropolitana de Barcelona» i deixa «en segon pla» les línies del sud. «Aquest plantejament perpetua un sistema ferroviari que encara respon a la lògica del Pla d'Enllaços Ferroviaris de Barcelona de 1967, basat en una estructura radial centrada en la capital i amb poca vertebració territorial», han apuntat. Un model que consideren «incompatible» amb la «mobilitat sostenible, cohesió territorial i equilibri entre territoris».