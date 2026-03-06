ENERGIA
Les nuclears d'Ascó i Vandellòs van produir 22.800 GWh el 2025
Es tracta d'un 58,8% de l'energia generada a Catalunya
Les tres centrals nuclears catalanes van produir al llarg d'aquest 2025 un total de 22.800 GWh, segons dades provisionals de Red Eléctrica avançades per l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV). Aquesta producció representa un 58,8% de l'energia produïda a Catalunya i un 8,6% de la producció global neta del sistema elèctric peninsular. Va liderar l'estadística la central nuclear Ascó I, amb 7.991,3 GWh i un factor de càrrega (la diferència entre la producció en un període i la potencial funcionant al 100%) del 92,42%; seguida de Vandellòs II, amb 7.392 GWh i un factor de càrrega del 81,02%; i Ascó II amb 7,280,6 GWh i un 92,12%.
L'aportació conjunta al sistema elèctric equivaldria a la cobertura de l'11% del consum d'energia elèctrica de les més de 19,7 milions de llars del territori estatal. Segons ha precisat la mateixa empresa que gestiona les tres plantes atòmiques catalanes, la producció nuclear hauria contribuït al llarg de 2025 a un «estalvi de l'emissió» de 8,4 milions de tones equivalents de CO2.