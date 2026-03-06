TEMPORAL
Els Bombers reben 67 avisos per les pluges entre les 7 i les 12 hores, 15 a Tarragona
El 112 registra 213 trucades des de l'inici de l'episodi, la majoria a l'àrea de Barcelona
Els Bombers han rebut 67 avisos relacionats amb les pluges entre les 07 hores d'aquest divendres i les 12.00, cap de greu. Des de l'inici del temporal Regina, aquest dijous, n'han registrat 172. La majoria han estat per arbres caiguts i alguna petita inundació. Per regions d'emergències, la majoria s'han acumulat a la Metropolitana Nord, amb 73, seguida de la Metropolitana Sud, amb 41; Girona, amb 25, i Tarragona, amb 15.
D'altra banda, el 112 ha rebut fins a les 11 hores un total de 213 trucades relacionades amb l’episodi de pluges, que han generat 156 expedients. El gruix d’avisos procedien del Barcelonès (25,68%), el Vallès Occidental (19,67%) i el Vallès Oriental (10,38%).