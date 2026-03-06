METEOROLOGIA
Els Bombers reben 28 avisos per les pluges durant la nit, 10 a Tarragona i 2 a l'Ebre
El 112 registra 132 trucades des de l'inici de l'episodi, la majoria a l'àrea de Barcelona
Els Bombers han rebut 28 avisos relacionats amb les pluges entre les 22.00 hores d'aquest dijous i les 7.00 de divendres. Des de l'inici del temporal Regina, aquest dijous, n'han registrat 105. La majoria han estat per arbres caiguts i alguna petita inundació. Per regions d'emergències, la majoria s'han acumulat a la Metropolitana Nord, amb 52, seguida de la Metropolitana Sud, amb 25; les de Tarragona i Girona, amb una desena cadascuna; la Centre, amb 5, la de Terres de l'Ebre, amb dos, i la de Lleida, amb un avís.
D'altra banda, el 112 ha rebut fins a les 7.00 hores 132 trucades per 99 incidents. El gruix d'avisos procedien del Barcelonès (24,14%), el Vallès Occidental (24,14%) i el Vallès Oriental (13,79%).
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que la precipitació es mantingui principalment aquest divendres al matí, sobretot al nord-est, litoral i prelitoral.