SERVEIS
Duesaigües crearà un centre polivalent amb un consultori mèdic i un espai de treball
El Centre de promoció sociocultural i econòmica tindrà un ascensor adaptat després de rehabilitar el recinte
L’Ajuntament de Duesaigües preveu impulsar el projecte de rehabilitació d’un dels edificis del Nucli antic per a la creació d’un Centre de promoció d’activitats socioculturals i econòmiques. La proposta planteja la reforma exterior i interior del recinte, situat a la plaça del 15 d’agost del municipi, per incorporar un consultori mèdic i espais de suport a la planta baixa, i un futur espai de treball o co-working «o similar» a la primera planta.
Per portar a terme el projecte, el consistori preveu la reorganització d’espais dins l’edificació i la millora de condicions d’accessibilitat, funcionalitat i seguretat.
La planta baixa es reformarà per integrar la sala d’espera, la recepció, serveis higiènics i un espai d’ús polivalent destinat a funcions com reunions, administració, assistència o ús comunitari, permetent l’ús de manera «independent» del consultori. En el cas de la planta primera, es crearà un espai diàfan per destinar-lo a un espai compartit per a empreses o residents que el vulguin utilitzar, així com una àrea de suport.
Les dues plantes es connectaran a través d’un nou ascensor, adaptat també per a persones amb mobilitat reduïda.
Renovació i innovació
La proposta, impulsada pel consistori, preveu un pressupost de licitació de 210.235 euros i un termini d’entre cinc i sis mesos. L’edifici, que fa anys que està desocupat, presenta un estat de deteriorament accelerat, concretament en els elements interiors.
El projecte preveu renovar també la façana exterior amb un acabat modern que s’adapti a l’entorn de la plaça. També es pretén reformar tota la xarxa de subministrament d’aigua, sanejament, electricitat i climatització, entre d’altres, i la inclusió d’equipaments que millorin la il·luminació natural.
D’acord amb el consistori, les entitats socials i administratives del municipi «podran fer ús de l’espai», on «hi tenen una gran cabuda». La renovació i adequació de l’edifici va projectar-se durant les jornades de treball organitzades per Seniorlab, després que l’Ajuntament adquirís el recinte i plantegés el projecte. També situen el Centre com «un procés d’innovació en un entorn rural» que «evidencia la capacitat transformadora del treball i l’esforç col·lectiu» en aquests casos.