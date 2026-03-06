SOCIETAT
Dignitat a les Vies, obligats a tancar el web de limitacions de velocitat
Des de l'entitat asseguren que, tot i no haver rebut cap notificació oficial, l'accés a la pàgina ha estat bloquejat
Dignitat a les Vies ha comunicat a través del seu compte d'X que s'han vist obligats a tancar el web de limitacions de velocitat. El motiu seria, segons expliquen en un comunicat, que l'accés al web ha estat bloquejat, tot i no haver rebut cap notificació oficial. «Creiem que s'ha instat una ordre judicial per considerar 'sensible' la informació sobre l'estat de les vies», afegeixen.
L'entitat assegura que «el govern sembla preferir l'opacitat al servei públic. Argumenten que les Limitacions Temporals de Velocitat (LTV) no són dades públiques, però nosaltres creiem que la transparència no és una amenaça, és un dret democràtic».
Dignitat afirma que altres països de la Unió Europea tenen portals públics amb aquestes dades. «No estem demanant res excepcional», i afegeixen que «la falta de dades no és tècnica, és política».
Des de l'eens afirmen que diversos treballadors ferroviaris els van fer arribar 10 aportacions de dades. «Ells també volen que es conegui la realitat de la infraestructura on treballen cada dia», asseguren.
I finalitzen dient que «tenim dret a saber que les vies per on circulem són segures. La seguretat ferroviària no pot ser un secret d'estat». Per la qual cosa asseguren que «no ens faran callar. Seguirem reivindicant el dret a la informació, a la seguretat i a un servei digne. Els usuaris no som nens a qui s'ha d'amagar la veritat, som ciutadans que exigim respecte».