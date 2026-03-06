ART
Artistes de Tarragona, presents a la fira ARCO de Madrid
L'ampostina Mari Chordà, el reusenc Oriol Enguany o el tortosí Dionís Escorsa han visitat la capital en motiu de la fira d'art contemporani
La fira internacional d’art contemporani, ARCO, de Madrid ha comptat amb representació tarragonina i ebrenca. L’artista multidisciplinar ampostina Mari Chordà, el reusenc Oriol Enguany o el tortosí Dionís Escorsa, guanyador de la Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona de l’any 2021, són alguns dels artistes que han tingut una presència destacada en una de les principals fires d’art contemporani del circuit internacional. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, també ha estat present.
Llauradó ha explicat que «es una mostra del marcat caràcter creatiu i artístic del nostre territori, d’on han sorgit grans artistes, homes i dones, de projecció internacional». A més, ha destacat el paper a la fira de l’art digital; «l’art evoluciona i s’adapta als temps actuals, tot aprofitant el bo i millor que ens ofereix la tecnologia, i en aquest camí, centres com el NewArt Foundation hi tenen un paper cabdal».
En aquest sentit, la presidenta de la Diputació, acompanyada del diputat delegat de Promoció Social i Cultural, Òscar Sánchez, ha participat a l’acte de lliurament de premis organitzat per aquest centre reusenc especialitzat en art digital en col·laboració amb ARCOmadrid i Arts Connection Foundation a través del qual distingeix les obres d'art tecnològic presentades en la fira. Els guanyadors han estat Julia Scher per Avi Loeb (2023), presentada per la galeria Esther Schipper Gallery, una peça que reflexiona sobre els sistemes de vigilància; i Jonas Englert per Movimiento, de la Galerie Anita Beckers, per la seva invitació a la contemplació en un context dominat per la rapidesa de les imatges.
Artistes de la demarcació de Tarragona també han estat presents a la fira ARCO a través de les publicacions que la Diputació els dedica. A l’espai ArtsLibris s’hi poden consultar els llibres dedicats a Mariaelena Roqué, Mari Chordà, Josep Royo, Quim Packard o Ariadna Parreu, entre altres.
La presidenta de la Diputació i el diputat de Cultura també han participat a l’acte que s’ha celebrat a la delegació del Govern de la Generalitat a Madrid amb els artistes catalans presents a la fira ARCO aquests dies. Precisament al Centre Cultural Llibreria Blanquerna, seu de la delegació del Govern de la Generalitat a Madrid, s’hi exposen actualment obres del pintor riudomenc Joaquim Chancho.