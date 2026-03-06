8M
8M: Cap de setmana reivindicatiu al Camp de Tarragona
Mobilitzacions, cultura i reivindicació arreu del territori per al Dia Mundial de la Dona 2026 tot i que la previsió de pluja podria provocar modificacions
El Camp de Tarragona es prepara per viure un cap de setmana intens d’activitats amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra aquest 8 de març. Entre divendres i diumenge s’han programat mobilitzacions feministes, actes institucionals i propostes culturals en diverses ciutats del territori. Tot i això, la previsió de pluja fa que alguns actes puguin patir modificacions d’última hora, ajornaments o canvis d’ubicació.
A Tarragona, l’Ajuntament ha organitzat una programació transversal sota el lema «Som Imparables». Aquest divendres ha tingut lloc la lectura del manifest institucional dins de l'Ajuntament a les 12.45 hores. En un primer moment, la lectura s'anava a realitzar davant de l'Ajuntament, però la pluja ha obligat a traslladar-se a l'interior del recinte.
La programació continuarà dissabte amb diverses propostes culturals. Entre elles, la representació de l’obra ‘Máquinas sexuales’ a la Sala Trono i, a partir de les 16.30 hores, l’Escape Room ‘Incendi a la Triangle Shirtwaist Company’ a l’Espai Jove Kesse. També en aquest cas, l’organització no descarta possibles canvis si la pluja dificulta el desenvolupament normal de les activitats previstes.
De cara a diumenge, destaca la representació del Ball Parlat de Sogra i Nora, de l’Associació Dames i Vells de Tarragona. L’activitat està prevista al matí als jardins davant de la Diputació i a la tarda al Passeig de les Palmeres, amb una proposta que ofereix una mirada crítica i humorística sobre els rols tradicionals i les qüestions de gènere dins les llars actuals. Tot i així, el desenvolupament final dels actes dependrà també de l’evolució del temps.
Paral·lelament, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) ofereix entre el 3 i el 8 de març el recorregut autònom de l’exposició ‘Veus de dones’ dins Tarraco/MNAT al Tinglado 4, una proposta que posa en valor diferents mirades femenines a través del patrimoni i la història.
Altres municipis del Camp de Tarragona també han programat activitats vinculades al 8M. A Reus, aquest divendres el Saló de Plens acull a les 10 hores un acte institucional d’homenatge a dones referents de l’àmbit sanitari. Dissabte, el col·lectiu feminista L’Hora Violeta ha convocat una marxa de torxes pels carrers del centre a les 19 hores, mentre que diumenge hi ha previstes altres activitats com una Caminada per la Igualtat a les 10 hores. En tots aquests casos, la celebració dels actes també podria veure’s condicionada per la meteorologia.
La programació reivindicativa s’estén també a altres municipis del territori. El Morell preveu la lectura del manifest institucional aquest divendres a les 11 hores davant de l’Ajuntament, mentre que Valls ho ha traslladat al proper divendres 13 de març a les 11 hores a la plaça Pere Català Roca, a causa de la pluja. A Constantí, la lectura està prevista diumenge a les 13 hores davant del consistori, seguida del tradicional dinar de la dona al Pavelló Municipal a les 14 hores, sempre que el temps ho permeti.
A Altafulla, el manifest es llegirà diumenge a les 12.30 hores a la plaça Martí Royo, juntament amb un concert vermut amb Núria Duran, mentre que a Torredembarra la lectura institucional està prevista dilluns a les 9 hores al Pati del Castell. Totes aquestes activitats podrien adaptar-se si la pluja obliga a modificar la programació prevista.
A Cambrils, el cap de setmana del 8M coincideix amb la celebració del Festival de Cinema i Fòrum Internacional de Drets Humans (FICCID), que s’allargarà fins al 16 de març i inclou projeccions i debats vinculats als drets humans i a la igualtat de gènere.
Finalment, la Plataforma Feminista i LGTBIQ+ del Camp ha convocat una manifestació unitària a Tarragona aquest diumenge a les 12 hores, amb sortida des de la plaça Imperial Tàrraco sota el lema ‘Lluita feminista, lluita antiracista’. Com en la resta d’activitats del cap de setmana, l’organització també està pendent de l’evolució del temps, que podria comportar ajustos en el desenvolupament de la mobilització.