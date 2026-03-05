MOBILITAT
Renfe augmentarà les places de quatre trens Avant que connecten Lleida-Tarragona-Barcelona
Els canvis s'aplicaran a partir del proper 9 de març i s'oferiran 1.134 places més
Renfe augmentarà les places de quatre freqüències dels trens Avant que uneixen Lleida amb Tarragona i Barcelona a partir de dilluns 9 de març. Segons ha avançat el SEGRE, el motiu de la millora és pels resultats d'un estudi de viabilitat que ha conclós que aquest corredor té una alta demanada i és viable incrementar les places disponibles.
L'operadora ferroviària oferirà més seients en quatre freqüències: dues d’anada i dues de tornada. Per això s’ampliarà la capacitat del tren que surt a les 7.05 i a les 19.23 hores de Lleida-Pirineus cap a Barcelona-Sants i el que fa el recorregut invers a les 18.05 i a les 21.30 hores de dilluns a divendres. Amb aquest canvi s'oferiran 1.134 places més.
L'Avant de les 7.05 hores, un dels més sol·licitats, passarà de les 476 places actuals a les 581. Mentre que els trens de les 19.23 hores cap a Barcelona i de les 18.05 i 21.30 hores cap a Lleida passaran de 238 places a 343 places.
Arran de l'increment de l’oferta, Renfe renovarà els trens que ofereixen aquestes freqüències, passant dels models Sèrie 120 als Sèrie 106, els denominats trens d’Alta Velocitat de Gran Capacitat, amb 581 places cada un.