JUDICIAL
El judici de defensa del riu Siurana arriba després de quatre ajornaments i tres anys de retard
Se celebrarà el dijous 12 de març del 2026 als jutjats de Reus
El pròxim 12 de març se celebrarà als Jutjats de Reus el judici contra l’Andreu Escolà i l’Anaïs Estrems. Els dos activistes, representants del GEPEC-EdC i la Plataforma pel Riu Siurana, que estan acusats de delictes d’usurpació i danys per haver participat en una acció reivindicativa per retornar l’aigua al seu curs natural.
L’any 2017 una cinquantena de persones es van concentrar a l’assut, el punt on l’aigua és derivada cap a Riudecanyes, per realitzar una acció simbòlica i retornar l’aigua al curs natural del riu. Aquesta acció va motivar la denúncia de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, que ara sol·licita penes superiors als quatre anys de presó i sancions econòmiques que superen els 7.000 euros. Des de les entitats es considera que aquesta petició és «desproporcionada» i que busca «castigar la dissidència» en lloc d'abordar el problema hídric real del Priorat.
Retard judicial
El judici s'ha posposat fins a quatre vegades per qüestions internes de l'administració de justícia. La data original de celebració era el 30 de juny de 2023; posteriorment es va traslladar al 23 de novembre de 2023, al juny de 2024, i al 30 d’abril de 2025. Aquesta dilació de gairebé tres anys des de la primera citació —i nou anys des dels fets— ha estat denunciada per les entitats com una eina de pressió que desgasta el moviment en defensa del territori.
El conflicte de fons és la gestió del transvasament que desvia entre el 80% i el 90% del cabal del Siurana cap a una altra conca hidrogràfica (Baix Camp).
El GEPEC-EdC i la Plataforma Riu Siurana Viu han convocat una concentració de suport als dos acusats davant els Jutjats de Reus el mateix dia 12 de març a les 09:30h.