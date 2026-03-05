INDÚSTRIA
Els treballadors d'International Paper lamenten la «falta d'avenços» en les negociacions
L'empresa nord-americana fixa els dies 17 o 18 de març com a data límit per arribar a un acord
Les negociacions entre els treballadors i treballadores d’International Paper de Valls i Montblanc i l’empresa nord-americana continuen «sense avenços» després d’un mes. Els afectats per l’anunci de tancament enviat per la companyia, per carta i sense avís previ, lamentaven la situació, que té com a data fixada els dies 17 o 18 de març per arribar a un acord, un dia abans de la clausura anunciada per la societat (el dia 19).
Segons indicava el portaveu sindical de la planta d’International Paper a Valls, Albert Queralt, actualment s’està treballant a contrarellotge «analitzant els informes tècnics» aportats per l’empresa amb els quals «demostren que les fàbriques no són viables».
«La informació aportada està barrejada i demanem que es classifiqui per plantes», explicava el portaveu. En aquesta línia, Queralt també assegurava que la intenció dels treballadors és «demostrar que els informes no són correctes», sinó «gairebé tendenciosos».
Després d’anunciar una vaga indefinida fa menys de dues setmanes, els afectats també confirmaven que «tenen intenció de continuar», tot i que lamenten un incident ocorregut el passat divendres amb altres companys. Durant les mobilitzacions, tres treballadors van acudir a la planta de Valls «sense avís»: «No va ajudar, l’empresa va activar els protocols», explicava el portaveu sindical.
Des de fa quatre setmanes, la Generalitat ha intervingut amb la presentació de diverses propostes per evitar la pèrdua de més de 200 llocs de treball directes i indirectes. Entre les iniciatives, sobresortia la compra per part d’una tercera empresa per continuar amb la producció de productes d’empaquetament sostenible.
Una opció «viable», segons el Govern, en la qual va sorgir el nom del grup empresarial Cristian Lay. El conjunt té la propietat de l’empresa Matias Gomà Tomàs, que compta amb una planta també dedicada al paper reciclat al municipi de La Riba i seria la «més avançada».
Els treballadors situaven aquesta possibilitat com «una cortina de fum», mentre el Ministeri d’Indústria ha confirmat que es reunirà amb els propietaris d’International Paper per «conèixer els detalls» de l’oferta. Els sindicats també afirmaven que «existeixen, en total, quatre propostes» de compra.
Les altres dues opcions valorades per la Generalitat, serien la previsió de reubicació dels treballadors en altres plantes de producció o l’impuls per part del Govern d’un procés de «reindustrialització» per cobrir les conseqüències del possible tancament.
Impuls parlamentari
Aquest dimecres el diputat dels Comuns al Parlament de Catalunya, Lluís Mijoler, va reunir-se amb els sindicats de les dues plantes a Tarragona per parlar de les possibilitats que hi ha sobre la taula. D’acord amb el diputat, des del grup parlamentari «facilitaran que els sindicats puguin comparèixer al Parlament de Catalunya i parlar amb tots els grups».
«No només oferirem la visió dels Comuns, volem tenir un consens per afrontar aquesta inversió o per fer-la directament des de l’administració», expressava Mijoler. En aquesta línia, el diputat també assenyalava la «necessitat de reindustrialització» que pateix el Camp de Tarragona, criticant la gestió sobre un territori que, advertia, «ja està prou danyat per la manca d’indústria». «Discutirem quines fórmules podem generar per impedir el tancament, ens preocupa el procés de perdre indústria», va lamentar Mijoler.
Decisions
International Paper disposa de poc més de dues setmanes per valorar les ofertes existents. Els sindicats critiquen que la possibilitat més probable «és el tancament», per tal de continuar amb la seva estratègia empresarial a Europa després d’annexar-se amb DS Smith. L’objectiu d’International Paper és centralitzar la seva producció a Nord-amèrica, segons afirmava en una entrevista el seu director, Andy Silvernail, «eliminant costos a Europa» i tancant l'1% dels llocs de treball en l'àmbit global. És a dir, 495 acomiadaments cada hora.