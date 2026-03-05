Mobilitat
Alteracions a les línies de Tarragona a causa d'un tren avariat entre Sitges i Garraf
Circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França
Els trens de l'R2 sud entre Sant Vicenç de Calders i l'Estació de França circulen amb la freqüència de pas alterada a causa de l'avaria d'un tren entre les estacions de Sitges i Garraf. N'han informat fonts de Renfe que s'està treballant per remolcar el comboi fins a l'estació de Garraf.
A causa d'aquesta incidència només passen dos trens per hora i sentit en aquesta línia i els combois poden incrementar el seu temps de recorregut en apropar-se al tram afectat. Renfe també ha indicat que tots els combois amb origen o destinació Sant Vicenç de Calders fan parada a totes les estacions.