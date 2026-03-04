INFRAESTRUCTURES
Territori invertirà prop de 12 MEUR en millorar el ferm de la xarxa viària de Tarragona i de l'Ebre
Les actuacions es faran en 45 quilòmetres de 7 carreteres de titularitat de la Generalitat
Territori, Habitatge i Transició Ecològica invertirà enguany 11.883.443,15 euros en la millora del ferm de la xarxa viària de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Les actuacions es faran en 45 quilòmetres de set carreteres de titularitat de la Generalitat.
En concret, s'actuarà als trams de Batea a la C-221, entre l'Aldea i Tortosa a la C-42, entre Vilaplana i la Selva del Camp a la TP-7013, entre Constantí i la Selva del Camp a la C-422, entre Alcover i Valls a la C-37, a Constantí a la T-721 i a la Bisbal del Penedès - Llorenç del Penedès a la T-240. El Departament destinarà prop de 50 MEUR a renovar el ferm de més de 300 quilòmetres d'una vuitantena de carreteres de la xarxa viària catalana.