Laboral
Sense avenços entre International Paper i treballadors: dues plantes de Tarragona, en risc de tancament
Els treballadors es reuneixen amb els Comuns que rebutgen el tancament de les plantes de Valls i Montblanc
La plantilla d'International Paper han denunciat que les negociacions amb l'empresa no avancen després de diverses trobades. Els representants dels treballadors s'han reunit aquest dimecres amb membres dels Comuns a Tarragona per exposar el conflicte laboral.
El president del comitè d'empresa de Montblanc, Antonio Muriano, ha explicat que demà aniran a la Generalitat per demanar que els ajudin a impulsar la venda de la companyia. "Ni endavant ni endarrere, les posicions estan molt neutres", ha lamentat.
Els Comuns també han rebutjat la pèrdua dels 200 llocs de feina pel tancament de les plantes de Valls i Montblanc i han dit que el territori "necessita d'una forta reindustrialització". Els han ofert comparèixer al Parlament de Catalunya.
El representant dels treballadors ha explicat que estan debatin l'informe tècnic amb la direcció d'International Paper i, que de moment, no s'ha avançat en la negociació. Per ara, mantindran la vaga i no tenen previst aixecar-la fins que no arribin a un "bon acord". La pròxima reunió amb l'empresa serà aquest dijous. Abans, aquest dimecres, es reuniran amb representants de la Generalitat. "Els demanarem que ens ajudin, nosaltres volem continuar treballant, que ens ajudin si hi ha alguna empresa que vulgui comprar aquests actius", ha afirmat Muriano.
Per la seva banda, el diputat dels Comuns al Parlament de Catalunya i portaveu de la Comissió d'Indústria, Lluís Mijoler, ha rebutjat el tancament de les plantes de Valls i Montblanc d'International Paper. "Hem de posar fre a què es perdin 200 llocs de feina en un territori en què ja està prou danyat per la manca d'indústria, en què necessita d'una forta reindustrialització", ha manifestat,
Mijoler ha assenyalat que la seva formació ha situat "molts cops la necessitat que hi hagi una inversió estratègica des de la mateixa administració". "Per això, tenim a l'acord de pressupostos i també a l'acord d'investidura la creació d'un fons estratègic sobirà a través de l'ICF", ha recordat. L'objectiu, segons els Comuns, és que l'administració tingui capacitat per poder invertir en "qüestions estratègiques" com la indústria.
"El sector paperer és un sector que ha liderat sempre el sector industrial al nostre país i, per tant, no podem permetre que hi hagi un tancament d'unes plantes que són productives", ha subratllat. I ha insistit que el territori necessita "més reindustrialització, no ens podem permetre el tancament de cap planta".