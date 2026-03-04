SERVEIS
Junts reclama a l’alcalde de Mont-roig del Camp «que no bloquegi» la Via Verda
El grup municipal de Cambrils critica «actituds que puguin estar dificultant l’acord» definitiu amb Adif
El grup municipal de Junts per Cambrils va emetre aquest dilluns un comunicat reclamant a l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, que «abandoni qualsevol actitud que pugui estar dificultant l’acord i la signatura definitiva del projecte» de la Via Verda. El tram, que ha de connectar Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, fa més de quatre mesos que espera una resolució respecte a l’acord que els municipis preveuen signar amb Adif, l’empresa propietària dels terrenys.
En aquest sentit, des de Junts apunten a «discrepàncies que no haurien d’existir» en una proposta que qualifiquen d’«altament consensuada», mostrant la seva «preocupació davant la situació d’estancament del projecte». Des de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp no s’ha comunicat cap resposta al respecte, tot i que durant les últimes informacions sobre els avenços en l’acord de la Via Verda van especificar-se que existia consonància «per totes les parts».
Fonts properes al projecte van situar-lo, ara fa un mes, «en la recta final», a l’espera de portar-lo als plens municipals per aprovar les signatures de l’acord amb Adif. Al mes de novembre, però, s’havien qualificat les demandes del municipi de Mont-roig del Camp com a «difícils» respecte a les de la resta d’Ajuntaments participants.
Conseqüències
Assolir l’oficialització del projecte suposaria desbloquejar una proposta que està sobre la taula des del 2023, després de la retirada de les vies de l’antic traçat de tren que connectava els tres municipis. Durant els últims quatre mesos, el projecte s’ha accelerat, incorporant la participació de la Diputació a través d’un compromís per cobrir entre el 55% i el 65% del manteniment de la nova Via Verda.
El consistori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va comunicar al mes de gener la seva intenció per portar l’acord al plenari un cop «es completés per escrit».
La Plataforma de la Via Verda també ha reclamat durant els últims mesos un procés de «transparència» que concreti informació sobre el projecte, a més d’organitzar diverses mobilitzacions com la caminada que es durà a terme aquest dissabte a Mont-roig del Camp.