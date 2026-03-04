CULTURA
Cornudella de Montsant preveu blindar el conjunt de Siurana amb un nou Pla Especial de Protecció
El nou document preveu «garantir» la protecció del municipi millorant la supervisió tècnica
L’Ajuntament de Cornudella de Montsant va engegar aquest dilluns el procediment per blindar el conjunt històric de Siurana definitivament a través d’un nou Pla Especial de Protecció. La proposta preveu incloure noves condicions administratives per prohibir certes actuacions al municipi o facilitar que la majoria de les modificacions que es facin al conjunt estiguin supervisats.
La localitat ja compta amb diverses accions de protecció obligatòries després de ser declarada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’any 1995, referides al manteniment i a la conservació. D’acord amb el consistori, el nou Pla serà l’instrument d’ordenació que, finalment, permeti «treballar coherentment i de manera integrada el que envolta l’espai natural».
«Convé dotar urbanísticament al conjunt històric de recursos tècnics perquè tinguin sentit les actuacions que es portin a terme», indicava l’alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona. La redacció del Pla Especial preveu una inversió de 33.399 euros, entre les quals es demanarà ajustar la proposta a «les necessitats del conjunt històric» amb tres objectius. El més destacat, d’acord amb la batllessa, és la creació d’un document de caràcter normatiu que reguli tots els valors patrimonials del conjunt amb un caire únic, sense intervenir amb la regulació de protecció actual del consistori.
«Necessitem un document tècnic que posi límits i dirigeixi la futura protecció d’aquest espai», explicava Cardona. En aquesta línia, el Pla Especial contempla definir els límits per un «conjunt viu» en matèria urbanística.
Regulació
En cas que els veïns vulguin edificar, el nou document preveu revisar de manera més estricta les actuacions, basant-se en la necessitat de protecció de cada part del municipi. A més, també es preveu incloure treballs com la modificació de la xarxa d’aigua o la implantació de plaques solars en teulades o terrenys. «Qualsevol activitat pública ha de contenir aquests paràmetres, en especial modificacions de vivendes», expressava Cardona.
Entre les mesures, l’alcaldessa també va subratllar que s’especificaran les localitzacions exactes on poden construir-se zones d’aparcament tenint en compte «la capacitat limitada d’expansió» de la localitat. «S’ha de protegir més, però no es tracta de donar problemes, sinó garanties», ressaltava la batllessa. El Pla també es coordinarà amb els veïns per adaptar-se a les demandes del conjunt, concretament per preveure d'intervencions «més grans».