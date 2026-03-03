CULTURA
Salou reforça la recuperació del seu patrimoni a través de la cultura i la gastronomia pròpia
El consistori va presentar 13 plats inspirats en la història del municipi i una futura Ruta del Neolític
El Teatre Auditori de Salou va ser l’escenari aquest dilluns del naixement d’una nova proposta que preveu reforçar el patrimoni històric salouenc a través de la gastronomia i la cultura. El consistori anunciava l’impuls de la iniciativa Salou, patrimoni mediterrani. Experiències inoblidables davant de 400 convidats que van gaudir dels primers «tastos»: plats que combinaran el passat de la història del municipi, recollint receptes de fa 2.000 anys, amb la gastronomia d’alt nivell creada als restaurants locals durant els últims segles.
Durant l’acte, es va recordar l’evolució de Salou a través dels esdeveniments més importants, com les civilitzacions gregues, l’imperi romà o l’arribada del Modernisme i el Noucentisme al municipi. Entre les novetats exposades als assistents, van destacar la previsió de crear una futura Ruta del neolític.
Una proposta que permetrà atreure visitants «interessats en la cultura i la història», recordant el camí que connectava l’antic port de Salou amb les muntanyes de Prades. «L’objectiu és desestacionalitzar i diversificar la demanda, atraient un visitant que s’interessi realment pel que veu», ressaltava l’alcalde de Salou, Pere Granados.
El plat fort
La vetllada va completar-se amb l’explicació de la proposta principal de la mà del xef del restaurant de Deliranto, Pep Moreno. L’Ajuntament, en col·laboració amb deu restaurants del municipi, presentava un reguitzell de 13 propostes que creen «una línia de temps» per recordar l’evolució de les etapes històriques de Salou.
La degustació per als visitants va deixar veure la qualitat de les propostes, començant per la Kalipolis grega, una maza d’oliva Koroneiki, formatge fresc de cabra, figues seques, foie marí i Retsina, presentada pel restaurant Cook and Travel. El viatge continuava amb l’imperi romà i la Salauris romana (Panis Candidus) farcida de peix i marisc amb mermelada de pètals de rosa, elaborat pel Gastrobar MRKT, d’Edu Cuesta, i combinant amb la Vil·la Romana de Barenys (Minutal), de carn de porc confitada, del mateix establiment.
Entre les propostes, Deliranto s’acostava al present amb la partida de Jaume I, de Salou a Mallorca, amb un plat d’escabetx de rap, llet d’ametlles i formatge de Maó, i el restaurant ‘Mnudo’ culminava amb el naixement de Salou: un tàrtar simbòlic de tonyina i vedella per representar la sinergia entre el mar i la muntanya.
Les propostes podran tastar-se als restaurants participants, entre els que també se situen Lunattic Restaurant, Panorama, El Rinconcito de Manel, Huma, Infinitum o Rock and Grill Restaurant.