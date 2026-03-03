ECONOMIA
L'atur es manté estable al febrer a Tarragona i les Terres de l'Ebre i cau un 2,22% interanual
El nombre d'afiliats a la Seguretat Social creix amb un 2,23% interanual
L'atur s'ha mantingut pràcticament estable a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes de febrer en comparació al gener. Segons les dades fetes públiques aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), hi ha 38.898 persones en recerca de feina, 17 més que al gener (0,04%) i 884 menys que fa un any, un 2,22% menys.
D'entre les persones aturades, 23.036 són dones i 3.294 són joves de menys de 25 anys. El febrer de 2026 s'ha tancat amb 342.694 afilats a la Seguretat Social al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el que representa un 2,23% més que el febrer de 2025 i un 0,87% més si es compara amb el mes anterior.
Serveis és el sector amb més persones a l'atur (27.662), tot i que 111 persones van trobar feina al gener. També s'ha reduït lleugerament el nombre de parats en els sectors de la construcció i la indústria, on hi ha 2.970 i 3.274 persones a la recerca de feina.
Pel que fa als contractes, durant el mes de febrer d'enguany se n'han fet 17.214, un 0,88% menys que al gener (-152), però un 9,1% més que el febrer de 2025 (1.438). D'aquests, 6.977 han sigut indefinits, un 4,24% menys que fa un any, i 10.237 han sigut temporals, un 20,58% més que el mateix període de l'any anterior.