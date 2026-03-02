SOCIETAT
El Vendrell aprova el conveni per construir 30 pisos d'habitatge social
El consistori impulsa la licitació de tres solars per fer una trentena de pisos
La construcció d’habitatge social al Vendrell començarà a consolidar-se a partir d’aquest 2026 després que el consistori aprovés el conveni amb la Generalitat aquest passat divendres 27 de febrer. L’Ajuntament del Vendrell va determinar la seva voluntat de cedir solars municipals per crear habitatges. Una qüestió que es trobava sobre la taula des del març de 2024 amb cinc solars incorporats a la Reserva Pública de Solars de la Generalitat, en concret, els dels carrers Ramon Llull, Ginebró, Francesc de Riera i Frederic Marès Deulovol.
D’aquesta manera, durant la segona licitació de solars que oferirà el Govern pròximament, es preveu que s’adjudiquin tres dels cinc solars publicats i podran construir-se fins a una trentena d’habitatges: deu per solar i edifici. Les promocions impulsades per la Generalitat i el consistori tindran un dret de superfície en favor de la constructora adjudicada de 75 anys, i un cop finalitzin, passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
La situació, d’acord amb l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, permetrà destensar la situació de l’habitatge a la localitat a causa de la seva «proximitat amb Barcelona». El batlle sumava a les dificultats situar-se entre els municipis turístics, un dels motius pels quals «hi ha problemes».
L’Ajuntament del Vendrell també assegura que «està treballant amb la Generalitat» per incorporar immobles per a habitatge protegit en altres programes, com els de les colònies industrials o el Casal Familiar. L’acord signat preveu incrementar els 22 pisos protegits pel parc d’habitatge construïts des del 2021 fins a 50 pisos, o fins a una vuitantena amb la incorporació dels solars restants.