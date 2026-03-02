Turisme
Preocupació del sector turístic de Tarragona per la «inestabilitat» que generen els conflictes bèl·lics
TurisMarket aplega més de 120 expositors i més de 60 ponències, consolidant el saló de professional en la 3a edició
Preocupació del sector turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre pels actuals conflictes bèl·lics a un mes de Setmana Santa.
Tot i les "bones sensacions" en les primeres fires internacionals, la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, ha afirmat que esperaven un "any de tranquil·litat" i de continuïtat respecte al 2025, però que no saben quina afectació tindran els darrers esdeveniments.
"Creen inestabilitat en el món i, per tant, aquesta inestabilitat sempre té efectes en l'àmbit turístic", ha dit en la inauguració de la 3a edició de TurisMarket. El saló professional de l'hostaleria i el turisme de Tarragona aplega més de 120 expositors i més de 60 ponències.
Cabré ha explicat que les perspectives de la cara a la campanya turística d'aquest 2026 eren d'un any de "continuïtat" i "tranquil·litat" fins fa uns dies. "Les primeres fires internacionals han estat bones, els turoperadors ens traslladen bones sensacions, l'aeroport de Reus està amb molta activitat i creixent i, per tant, tot això es trasllada després en pernoctacions a la zona", ha indicat.
Amb tot, els conflictes bèl·lics recents han creat "inestabilitat" i, això, ha afirmat, "sempre genera i té efectes en l'àmbit turístic". La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) ha apuntat que és "molt aviat" per saber com els afectarà. "Som prudents perquè estem sempre a l'expectativa de si es produeix algun esdeveniment que no depengui directament de l'àmbit turístic, però sí que hi té un impacte directament", ha afegit.
Més de 120 expositors
La tercera edició de TurisMarket ha arrencat aquest dilluns al matí i s'allargarà fins aquest dimarts amb més de 120 expositors, entre els quals hi ha empreses, proveïdors i professionals del territori. La presidenta de la FEHT ha assenyalat que el creixement de la fira, que va néixer amb uns 60 expositors i 30 ponències el 2024. "Si TurisMarket creix és perquè és útil, en només tres anys, s'han doblat el nombre d'expositors i gairebé s'ha duplicat el programa de continguts", ha subratllat Cabré, que ha celebrat que el saló s'hagi "consolidat com un esdeveniment de referència" per al sector.
Per la seva banda, el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (CONFECAT), Santiago Garcia-Nieto, que ha estat l'encarregat d'inaugurar la fira, ha destacat que el turisme és un sector "estratègic" i un motor "indispensable" per a Catalunya, ja que, sosté, genera "ocupació, riquesa, cohesió territorial". Alhora, ha posat en relleu que a Tarragona representa el 26% del PIB provincial i el 28,5% de les persones afiliades a la Seguretat Social. "No són només números, sinó llocs de treball, famílies i prosperitat per al territori", ha comentat.
"És una fira molt relacional"
Durant les dues jornades, l'espai firal acull empreses vinculades a l'alimentació, l'equipament, els serveis, la digitalització, la sostenibilitat, el disseny, la tecnologia i la innovació aplicades al turisme i a l'hostaleria. A més, el programa inclou conferències, demostracions i sessions pràctiques que aborden qüestions com l'eficiència energètica, la transformació digital, l'optimització de processos i les noves tendències del mercat.
Entre els expositors hi ha l'empresa Diexca, creada el 1973 i amb seu a La Canonja. La companyia es dedica a la distribució de béns i serveis per a l'hostaleria, pastisseries, fleques i gelateries. El seu gerent, Josep Canadell, ha explicat que participen a TurisMarket des de la primera edició i que intenten portar-hi les últimes novetats. Enguany, han exposat els seus productes sense gluten i sense lactosa. "La nostra previsió és trobar-nos amb tots els nostres clients abans d'arrencar la temporada d'estiu; per nosaltres és una fira molt relacional, on et trobes i mantens aquella relació que et permet continuar treballant durant molts més anys", ha afirmat.
8a edició de la Jornada Treballa al Turisme
D'altra banda, els impulsors de TurisMarket han posat l'accent en la 8a edició de la Jornada Treballa al Turisme, coorganitzada per la FEHT i la Cambra de Comerç de Reus. L'esdeveniment se celebrarà aquest dimarts i reunirà més de 30 empreses que oferiran més de 2.000 llocs de feina en hotels, càmpings, apartaments i altres empreses del sector turístic. "Això demostra la força del sector i la seva capacitat de generar oportunitats laborals reals", ha asseverat Cabré.
En paral·lel, les classes de la Facultat de Turisme de la Universitat Rovira i Virgili (URV) s'han traslladat a la firaReus Events durant aquests dos dies. L'objectiu és que els estudiants puguin viure la fira des de dins i connectar directament amb les empreses. També visiten el saló els alumnes de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, reforçant així el vincle entre empresa, ocupació i formació i garantint el relleu generacional del sector.