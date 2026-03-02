CULTURA
Neix l’entitat Salou Destroy Silence amb gairebé 160 percusionistes als carrers
l Salou ha celebrat aquest diumenge el neixement de l'Associació Salou Destroy Silence, una entitat que ha reunit a prop de 160 percussionistes per desfilar pels carreres del municipi. La proposta pretén consolidar-se al municipi com una més de les entitats culturals, i aquest cap de setmana va comptar amb la participació de set colles convidades per estrenar-se: BattuXanga (Alcañiz), Atabaladors de Salou, Boctukada (Tortosa), TokoXtu Amposta, Cerbatuka i MiniTuka (Cervelló), Geganst de Salou, Tymbals i Percussió de València. Un dels moments més intensos va ser l’apadrinament oficial: una interpretació conjunta de la cultura popular. Redacció