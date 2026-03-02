FESTIVAL
L’Esbarzer: cultura que punxa, arrela i transforma
El Festival La Terrasseta de Tarragona programa un nou cicle que combina pensament crític, creació artística i música
El segell la Terrasseta estrena un nou festival amb motiu del 15 aniversari. Es tracta de L’Esbarzer, una proposta que emergeix reivindicant el pensament crític i l’arrelament al territori. Igual que la bardissa de tiges robustes, resistent i persistent, que arrela als marges, aquest nou cicle proposa una cultura que incomoda, punxa i qüestiona, però que a la vegada genera refugis i possibilitats de trobada.
L’Esbarzer, que se celebrarà del 6 de març al 30 de maig a Tarragona, Alcover, Vila-seca, l’Espluga, Reus i Valls, combinarà pensament crític, creació artística i música en directe amb la voluntat de generar espais de reflexió col·lectiva i experiències culturals compartides.
El cicle arrencarà el 6 de març a Tarragona amb una xerrada de l’artista i il·lustradora i podcaster Quan Zhou, que reflexionarà sobre la utilitat de la novel·la gràfica i el pòdcast documental com eines per qüestionar estereotips. El seguirà la Jam de Pensament del 13 de març a Vila-seca, en el marc de la FESCT, la festa de l’Economia Solidària del Camp de Tarragona, en què es combinarà debat col·lectiu amb concerts i sessions musicals que exemplifiquen l’esperit híbrid del projecte.
El 20 de març l’escriptora i artista valenciana Maria Llopis portarà les seves Maternitats subversives i dissidents en una conversa oberta a l’Espluga de Francolí, i el 10 d’abril arribarà a la Sala Santa Llúcia de Reus el documental Llámame Sinsorga, que comptarà també amb un debat obert amb la seva directora, Marta Gómez. La il·lustradora Nadia Hafid protagonitzarà una nova conversa –El còmic com a eina crítica– a Tarragona el 17 d’abril, mentre que el tram final posarà l’accent en les arts escèniques i la música.
D’aquesta manera el 22 de maig el Convent de les Arts d’Alcover acollirà el concert de Bewis de la Rosa, seguit del monòleg d’Oye Sherman el 29 de maig a Reus. El cicle culminarà el 30 de maig a Valls amb una xerrada de la periodista Cristina Fallarás i un vermut musical amb DJ set de Rocío Saiz, convertint el tancament en una celebració col·lectiva.
Amb aquest nou cicle La Terrasseta celebra l’aniversari del festival aprofundint en la seva manera d’entendre la cultura: transformadora, feminista, antiracista, cooperativa i arrelada al territori. La majoria de les propostes de L’Esbarzer són gratuïtes, per bé que en algunes cal fer reserva prèvia a través de la web del festival. A més, també hi haurà servei de canguratge. Per a més informació es pot consultar https://laterrasseta.com/esbarzer/.