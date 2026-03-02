Diari Més

Identificats a l’Arboç diversos autors d’un «greu» abocament il·legal de runa

Imatge de la runa abocada durant els fets.

Imatge de la runa abocada durant els fets.AJ. DE L'ARBOÇ

La Policia Local de l’Arboç va identificar el passat dijous els diversos autors d’un «abocament massiu» de runa i altres materials no permesos a l’Àrea d’Emergència del municipi. Una infracció que va qualificar-se com a «greu» per part del consistori a causa del «gran volum i la tipologia dels residus abocats», que van dificultar l’ús de l’espai per part d’altres usuaris. Els identificats van ser captats per càmeres de videovigilància i les autoritats van iniciar la denúncia corresponent. 

El consistori advertia que aquests abocaments «suposen un cost econòmic molt elevat per a les arques municipals», a més que el recinte no és «lliure», ja que les restes d’obres, runa o materials especials tenen obligació de portar-se a la Deixalleria de Bellvei.

En aquest sentit, l’Ajuntament assegurava que durant els últims sis mesos s’ha portat a terme un treball «intens». Fins ara, s’han tramitat 18 denúncies per diferents infraccions contra l’ordenança municipal de residus.

