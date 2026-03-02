SUCCESSOS
Identificats a l’Arboç diversos autors d’un «greu» abocament il·legal de runa
La Policia Local de l’Arboç va identificar el passat dijous els diversos autors d’un «abocament massiu» de runa i altres materials no permesos a l’Àrea d’Emergència del municipi. Una infracció que va qualificar-se com a «greu» per part del consistori a causa del «gran volum i la tipologia dels residus abocats», que van dificultar l’ús de l’espai per part d’altres usuaris. Els identificats van ser captats per càmeres de videovigilància i les autoritats van iniciar la denúncia corresponent.
El consistori advertia que aquests abocaments «suposen un cost econòmic molt elevat per a les arques municipals», a més que el recinte no és «lliure», ja que les restes d’obres, runa o materials especials tenen obligació de portar-se a la Deixalleria de Bellvei.
En aquest sentit, l’Ajuntament assegurava que durant els últims sis mesos s’ha portat a terme un treball «intens». Fins ara, s’han tramitat 18 denúncies per diferents infraccions contra l’ordenança municipal de residus.