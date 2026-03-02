SALUT
CODITA alerta de l’impacte de l’obesitat en la infertilitat
Segons el Col·legi, Tarragona i les Terres de l'Ebre estan per sobre de la mitjana catalana en excés de pes
El Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA) ha alertat del problema de l'obesitat i el sobrepès al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'organisme ha afirmat que la demarcació està per sobre de la mitjana catalana en excés de pes segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA 2024). : A Catalunya: un 34,8% de la població adulta presenta sobrepès i 16,7% obesitat, a Tarragona té sobrepès un 39,6% de la ciutadania i un 13,4% obesitat, i a Terres de l’Ebre: un 36% presenta sobrepès i 16,2% té obesitat.
Per sexes, a Tarragona els homes tenen més sobrepès (43,5%) que les dones (35,5%) i també presenten més obesitat (14,2% dels homes i 12,6% de les dones). A les Terres de l’Ebre els homes presenten més sobrepès que les dones (47,7% homes vs 23,2% dones) i també més prevalença d’obesitat: 17,6% dels homes davant del 15,1% de les dones.
Aquestes xifres evidencien, segons CODITA, una realitat territorial que requereix estratègies preventives adaptades i intervencions comunitàries sostingudes.
L'Obesitat i la infertilitat, relacionades
Segons el CODITA, «l’excés de pes impacta directament en la salut reproductiva en ambdós sexes». «En l’home, l’obesitat s’associa a una disminució de la qualitat espermàtica, i de fet, es calcula que està implicada en prop del 20% dels casos d’infertilitat i subfertilitat masculina. En la dona, altera l’ovulació, incrementa el risc de síndrome d’ovari poliquístic i complica l’embaràs».
Però a més, l’obesitat també incrementa el risc de diabetis tipus 2, hipertensió, malaltia cardiovascular, apnea del son, artrosi i diversos tipus de càncer (mama, còlon, endometri), així com dislipèmia, fetge gras i problemes de salut mental.
De fet, la mortalitat atribuïble a l’excés de pes a l’Estat espanyol s’estima en un 15,8% en homes i un 14,8% en dones.
Per això des de CODITA diuen que «parlem, doncs, d’un problema de salut pública amb impacte generacional, davant el que calen estratègies concretes».
En aquest context, el Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona reivindica el paper estratègic de les infermeres davant el sobrepès i l’obesitat a través de: prevenció primària, amb educació sanitària en alimentació saludable i activitat física des de l’atenció primària i l’àmbit comunitari, detecció precoç, mitjançant el control periòdic de l’índex de massa corporal, perímetre abdominal i factors de risc associats, l’acompanyament i seguiment, amb plans individualitzats, abordatge motivacional i coordinació amb equips multidisciplinaris i educació reproductiva, informant sobre l’impacte del pes en la fertilitat abans de la planificació d’un embaràs.
«Les infermeres són professionals clau per transformar dades en acció. Treballen en proximitat amb la ciutadania, coneixen el territori i poden incidir de manera directa en els hàbits de salut», conclouen des de CODITA.