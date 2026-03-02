SERVEIS
Calafell i Cunit reclamen més busos exprés a Barcelona
Els ajuntaments de Calafell i Cunit han anunciat aquest divendres una reclamació conjunta per augmentar el servei d’autobusos exprés fins a Barcelona, argumentant la necessitat que «en passi, mínim, un cada hora». D’acord amb els consistoris, des del començament del servei el passat setembre, s’han detectat deficiències i «agreujat els problemes» per la falta de transport i d’espai dins els busos.
Els dos alcaldes, Ramon Ferré i Jaume Casañas, es reuniran el pròxim 18 de març amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, per plantejar aquesta reivindicació. Des del consell comarcal del Baix Penedès, també es proposarà una ampliació de la línia de bus exprés que surt del Vendrell i va a Barcelona per l’interior, així com horaris que surtin més aviat i el cap de setmana des dels municipis. Redacció