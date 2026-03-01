Diari Més

Religió 

El papa Lleó XIV rep els seminaristes de Tarragona

La trobada ha comptat també amb la presència del rector, Clemente Lucena i l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas

Imatge de la visita al papa Lleó XIV

Imatge de la visita al papa Lleó XIVVatican Media

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

El Papa Lleó XIV va rebre ahir els seminaristes de Tarragona, en el marc d'una audiència privada que ha reunit també el seu rector, Clemente Lucena i l’arquebisbe de Tarragona Joan Planellas. 

També hi van participar els seminaristes del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya i del Seminari de Terrassa, així com els bisbes de les deu diòcesis amb seu a Catalunya i els futurs preveres d’Alcalá d’Henares, Toledo i Cartagena. 

La trobada s'emmarca en la jornada de germanor que han viscut els joves a Roma aquest divendres i dissabte. A més, divendres l'arquebisbe Planellas va presidir una eucaristia a prop de la tumba de Pere. Dissabte va ser el torn del cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. 

La visita del Papa a Catalunya

Durant la trobada, el pontífex va expressar el seu desig de retrobar-se amb els seminaristes durant la seva futura visita a Catalunya. Concretament, aquesta tindrà lloc el pròxim mes de juny, els dies 9 i 10. El dia 10, el cap de l'Església catòlica beneirà la creu de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb l'aniversari de la mort d'Antoni Gaudí.

La visita a la ciutat s'emmarca dins d'un viatge de 7 dies a l'estat espanyol, que s'estendrà entre el 6 i el 12 de juny, i del qual encara es desconeix l'agenda concreta. A banda de Barcelona, Lleó XIV també anirà a Madrid i les Canàries.

tracking