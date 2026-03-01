Religió
El papa Lleó XIV rep els seminaristes de Tarragona
La trobada ha comptat també amb la presència del rector, Clemente Lucena i l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas
El Papa Lleó XIV va rebre ahir els seminaristes de Tarragona, en el marc d'una audiència privada que ha reunit també el seu rector, Clemente Lucena i l’arquebisbe de Tarragona Joan Planellas.
També hi van participar els seminaristes del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya i del Seminari de Terrassa, així com els bisbes de les deu diòcesis amb seu a Catalunya i els futurs preveres d’Alcalá d’Henares, Toledo i Cartagena.
La trobada s'emmarca en la jornada de germanor que han viscut els joves a Roma aquest divendres i dissabte. A més, divendres l'arquebisbe Planellas va presidir una eucaristia a prop de la tumba de Pere. Dissabte va ser el torn del cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.
La visita del Papa a Catalunya
Durant la trobada, el pontífex va expressar el seu desig de retrobar-se amb els seminaristes durant la seva futura visita a Catalunya. Concretament, aquesta tindrà lloc el pròxim mes de juny, els dies 9 i 10. El dia 10, el cap de l'Església catòlica beneirà la creu de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb l'aniversari de la mort d'Antoni Gaudí.
La visita a la ciutat s'emmarca dins d'un viatge de 7 dies a l'estat espanyol, que s'estendrà entre el 6 i el 12 de juny, i del qual encara es desconeix l'agenda concreta. A banda de Barcelona, Lleó XIV també anirà a Madrid i les Canàries.