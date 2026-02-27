SERVEIS
El Vendrell obtindrà la cessió del Casal per fer habitatge social
El recinte compta amb 1.000m2 i s’hi construirà a la primera planta
L’Ajuntament del Vendrell avança en les negociacions amb la Parròquia per obtenir la cessió del Casal Familiar per realitzar habitatge social. L’alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va reunir-se amb el mossèn Josep Maria Calderó per tractar els pròxims passos del projecte, que se situa en el marc de l’acord signat el passat 16 de febrer pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’arquebisbe Joan Planellas. En el cas de la capital del Baix Penedès, el recinte ubicat al carrer Sant Magí 35-37 es rehabilitarà per construir habitatges socials a les plantes superiors.
Des del consistori i la parròquia han assegurat que «es garantirà» la construcció d’aquests equipaments, també en el marc del projecte impulsat pel Govern per assolir la creació de més de 50.000 habitatges.
El Casal Familiar o Centre Catequístic Parroquial del Vendrell, construït l’any 1942, consta d’un espai d’aproximadament 1.000 metres quadrats. La seva ubicació, d’acord amb els seus gestors, «és estratègica» perquè se situarà al costat de la plaça Pep Jai, a l’anomenat Centre Històric del municipi. L’estat de l’equipament permetrà construir habitatges gràcies a la seva conservació, i actualment s’hi poden trobar tres sales d’activitats a la planta baixa i dues a les plantes superiors. «Volem que continuï sent un espai per a les entitats del Vendrell», explicava l’alcalde de la localitat.
Durant les últimes dècades, s’ha utilitzat com a cinema o teatre on s’hi han representat els pastorets, així com seu de diverses entitats del municipi. Actualment, és gestionat per la Casa d’Extremadura i multitud d’entitats que en fan ús. El recinte va servir fins i tot com a pista per a l’equip d’hoquei patins del Vendrell durant la dècada dels anys 50.