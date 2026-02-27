MOBILITAT
Tarragona acumularà 73 limitacions temporals de velocitat a la xarxa ferroviària la setmana vinent
La demarcació és la segona amb més restriccions a Catalunya, en un escenari amb 225 trams afectats en total
La demarcació de Tarragona registrarà a partir de dilluns 73 limitacions temporals de velocitat (LTV) a la xarxa ferroviària, en el marc d’un total de 225 restriccions previstes arreu de Catalunya per a la setmana vinent. Segons el Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat elaborat per Adif i consultat per l’ACN, hi ha cinc trams més que aquesta setmana, tot i que no es preveuen afectacions significatives per als usuaris.
En conjunt, els quilòmetres de via afectats seran 180, 28 menys que en el període anterior. Ha desaparegut un tram de prop de 32 quilòmetres entre Móra la Nova i Reus, tot i que en aquest segment de l’R15 encara es mantenen diverses restriccions.
Pel que fa a les novetats, s’han incorporat tres nous trams entre Maçanet-Massanes i Blanes, que sumen aproximadament tres quilòmetres addicionals amb limitacions. Tot i que el còmput global passa de 220 a 225 trams, Adif ha afegit dotze noves LTV, ja que en alguns punts s’han completat obres que han permès aixecar restriccions, mentre que en altres s’han detectat noves incidències.
A banda dels tres trams nous a l’R1 i RG1 entre Maçanet-Massanes i Blanes, també se n’han afegit dos més a l’RL4, entre Mollerussa i Calaf. Un d’aquests, situat entre Cervera i Calaf, té una longitud de 6,7 quilòmetres i obliga a circular a un màxim de 50 km/h.
Per demarcacions, Barcelona concentra el nombre més alt de limitacions, amb 103 trams. Tarragona se situa en segon lloc amb 73, dels quals 40 corresponen al trajecte entre Riba-roja d’Ebre i Sant Vicenç de Calders. En el tram entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders, a més, s’hi estan duent a terme treballs de millora a les vies i al túnel de Roda de Berà, fet que complica l’operativitat. Girona manté 33 restriccions, mentre que Lleida passa de catorze a setze.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat, d’abast estatal, s’adreça als professionals que treballen a la xarxa ferroviària i detalla els punts on els maquinistes han de reduir la velocitat, el límit establert i els motius de cada incidència. El document entrarà en vigor dilluns vinent, tot i que ja ha estat distribuït al personal. Cada setmana s’hi actualitzen els trams afectats en funció de l’estat de la infraestructura i de les actuacions realitzades. Si durant la setmana cal establir una nova limitació, es comunica directament als treballadors implicats i s’incorpora a l’edició següent.
Fa uns dies, el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va afirmar que la xarxa estaria 'pràcticament' operativa en aquestes dates i que a l’abril s’haurien eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que es retirarien de manera progressiva. Algunes d’aquestes restriccions, però, fa anys que estan en vigor.