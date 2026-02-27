INDÚSTRIA
Repsol i Messer Ibérica obtenen les primeres concessions d’energia per fer projectes a Tarragona
L'empresa gasífera també invertirà 8,6 milions d'euros en una nova subestació privada al Morell
Els projectes per descarbonitzar la indústria petroquímica donen els primers passos després que Repsol i l’empresa gasífera Messer Ibérica hagin rebut les primeres concessions d’energia per executar les seves propostes a Tarragona. El Ministeri de Transició Ecològica feia públic aquest dijous un primer atorgament de 52 megawatts (MW) per Messer Ibérica provinents de la nova subestació del nus del Francolí.
La resta de l’energia es distribuirà, després de subhastar-se, entre Repsol i Carburos Metálicos, amb la previsió de completar els 216 MW de capacitat de la subestació anunciada pel Ministeri el passat mes de juliol del 2025. En el cas de Repsol, tindrà una concessió d’aproximadament 50 MW, que se sumaran als atorgats aquesta setmana per a Messer Ibérica. L’empresa petroquímica invertirà l’energia concedida a l’impuls de la futura Ecoplanta, que requerirà una nova línia de connexió per mantenir la seva producció.
Les inversions formen part del nou paquet energètic impulsat per Transició Ecològica que dona accés a la xarxa elèctrica a «grans projectes industrials», vinculats a una inversió de més de 3.000 milions d’euros i 928 MW adjudicats arreu de l’estat.
Nova subestació al Morell
Entre les novetats publicades pel Ministeri, també figura una inversió per part de Messer Ibérica per valor de 8,6 milions d’euros. Tot i que el pressupost «es diversificarà» per executar futures propostes vinculades a la descarbonització, la previsió de l’empresa gasífera és construir una nova subestació privada al polígon industrial del Morell.
La instal·lació, segons ha pogut conèixer el Diari Més, aportarà a l’empresa «capacitat suficient» per portar a terme futurs projectes a la zona, «principalment» relacionats amb la descarbonització. Des de l’empresa, però, no s’han volgut especificar les propostes que podrien dur a terme al recinte industrial.
La nova subestació se situarà a les mateixes instal·lacions de Messer, i es connectarà amb el nou recinte del nus del Francolí. El projecte encara es troba «en fase prèvia», però la inversió anunciada per l’empresa gasífera inclourà l’adjudicació dels terrenys i el desenvolupament del projecte. La proposta, però, encara està pendent d’aprovació per portar-se a terme.
Ecoplanta
El projecte més destacat que es beneficiarà de les noves connexions energètiques és l’Ecoplanta que Repsol continua desenvolupant al Morell. Una proposta de grans dimensions que preveu processar 400.000 tones de residus anualment. La previsió és produir 240.000 tones de metanol, una alternativa renovable de fabricació que s’implementarà en materials reciclables i biocombustibles. S’espera que la planta redueixi, en total, 3,4 tones d’emissions de gasos i CO2 només durant els primers dos anys.
Les instal·lacions, però, requeriran grans quantitats d’energia per executar els procediments, segons va confirmar el Ministeri de Transició Ecològica. Està previst que la planta entri en funcionament l’any 2029 amb una inversió total de més de 800 milions d’euros, i s’espera que es creïn 340 llocs de treball directes, indirectes i d’especialització, així com 2.800 en la fase de construcció.