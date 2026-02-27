POLÍTICA
El projecte de pressupostos de la Generalitat: 305,8 MEUR en inversions al Camp de Tarragona
El tramvia rebrà 101,2 milions mentre que a l'hospital Joan XXIII se'n destinaran 55,7
El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu destinar 305,8 milions d'euros per inversions al Camp de Tarragona. Una xifra que és un 172% més que en els comptes del 2023, els darrers aprovats. La principal partida serà per al nou tramvia del Camp de Tarragona, que rebrà 101,2 milions, seguida de les millores a l'hospital Joan XXIII, amb 55,7 MEUR, i la residència per a la gent gran Segle XX de Reus (10,9 MEUR).
Per comarques, el Tarragonès amb 196,1 milions, i el Baix Camp amb 83,7 s'enduen el gruix de les inversions. A banda, els pressupostos del 2026 també preveuen obligacions plurianuals per al període 2027-2029 per valor de 374,8 milions més.
Segons el text aprovat aquest divendres pel Govern, el 63,2% dels recursos previstos per al 2026 al Camp de Tarragona es destinaran al projecte del tramvia (101,2 milions), a polítiques de salut (62,6 milions) i d’educació (16,3 milions). Les infraestructures de gestió i tractament de residus rebran 25,5 milions i les obres de conservació i millora de carreteres, 15,8 milions. La proposta de pressupostos del Govern comença el tràmit parlamentari i compta ja amb el suport del PSC i Comuns. El Govern (PSC) confia en poder arribar a una entesa també amb ERC per poder-los aprovar.
Al Tarragonès, més enllà del tramvia i el Joan XXIII, també hi haurà 15 MEUR per a la planta de valorització energètica, 5,7 milions per a la reforma i ampliació del parc de Bombers de Tarragona i 5,6 MEUR per al projecte de construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Així mateix es destinaran 2,3 milions per a la una rotonda a la C-31B a Vila-seca i 2,3 milions més per a la producció del projecte executiu de museografia del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). Finalment, la reforma de l'alberg de joventut de la ciutat de repòs i vacances de Tarragona es finançarà amb 2,1 milions i les obres de mitigació del risc d'inundació al barri de la Salut de Salou amb 1,8 MEUR.
Al Baix Camp, s'invertiran 10,9 MEUR al Centre de Tractament de Residus, i 1,5 per al carril bici entre Reus i Cambrils. En matèria sanitària, l'hospital Sant Joan de Reus rebrà 5,3 milions per a una nova unitat d'estudis clínics i 3,6 milions més per a inversions en línies assistencials. Alhora, la construcció del nou CAP al barri del Carme de Reus es dotarà amb 378.000 euros. Pel què fa a educació, l'ampliació de l'escola Joan Ardèvol en un Institut Escola a Cambrils es dotarà amb 5,4 milions, per a la nova escola de Maspujols hi haurà 2,9 MEUR i per al nou institut de Miami a Mont-roig del Camp, 1,2 MEUR.
La principal partida a l'Alt Camp, 2,9 milions, també és per a educació, en aquest cas per a la construcció de la nova escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona. També es destinaran 2,2 milions a conservació de carreteres i 1,7 milions a millores al monestir de Santes Creus i el seu entorn. A la comarca s'hi acabaran destinant 10,6 milions.
Per a la Conca de Barberà hi ha previstos 10 milions d'euros, entre els quals hi ha quatre projectes destacats. Actuacions a la Logis Montblanc per 3,1 milions, 3 milions per a conservació de carreteres, mig milió per al Centre de Tractament de Residus de la comarca i 431.000 euros per a l'EDAR de Blancafort.
Finalment, els pressupostos preveuen 5,4 milions per al Priorat. El principal és el projecte de nova captació de regadiu de la Comunitat General de Regants Aigües Riu Montsant dins del regadiu del Garrigues Sud, que es finançarà amb 1,9 milions. També en matèria d'aigua, la remodelació de l'EDAR de Falset tindrà 701.000 euros i la renovació dels desguassos de mig fons del pantà de Siurana, 298.000. A la comarca també es destinarà 1,3 milions a conservació de carreteres i 569.000 euros per a la cartoixa d'Escaladei.