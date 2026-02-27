MOBILITAT
Més de 97 quilòmetres de carreteres de Tarragona en avís per boira molt densa
L'A-7, l'AP-7, l'N-240 i la T-11, entre les vies més afectades
Cinc carreteres de la demarcació de Tarragona compten amb 97,4 quilòmetres en avís per boira molt densa aquest divendres al matí. Aquest fet ha dificultat la circulación en moltes des les vies principals del Camp de Tarragona.
Les afectacions incideixen en les vies A-27 entre la Masó i Montblanc. També és densa a l'A-7 entre Vinyols i els Arcs i Tarragona; a l'AP-7 entre Banyeres del Penedès i el Vendrell; a l'N-240 entre Vallmoll i Tarrés; i a la T-11 entre Riudoms i Tarragona.
La via que compta amb més quilòmetres amb boira és l'N-240 amb 35,5 km d'afectació; seguida de l'A-7 amb 25 km i la T-11 amb 27,8 km.