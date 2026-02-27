POLICIAL
Desarticulada una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a Tarragona
La Guàrdia Civil ha detingut vuit persones de nacionalitat albanesa. Es van fer escorcolls alVendrell, Cabra del Camp i Calafell
La Guàrdia Civil, en el marc de la denominada operació RIBA DFF, ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu intensiu i distribució de marihuana a les províncies de Tarragona i Barcelona. En total es van detenir vuit persones.
La investigació ha estat desenvolupada pel Destacament Fiscal i de Fronteres de la Comandància de Tarragona i ha comptat amb la participació de diverses unitats territorials de les Comandàncies de Tarragona i Barcelona, personal de l’Agrupació de Reserva i Seguretat, i la Unitat d’Intervenció i Suport (SEM).
Durant l’operació es van practicar registres en immobles ubicats a les localitats deEl Vendrell, Cabra del Camp i Calafell, així com Olesa de Bonesvalls i Palau-solità i Plegamans (Barcelona). A més, es va practicar una detenció a la localitat de Castelldefels (Barcelona).
Com a resultat dels registres es van intervenir 3.644 plantes de cànnabis sativa, amb un pes aproximat de 400 quilograms; 42 quilograms de cabdells de marihuana ja processats; 61.720 euros en efectiu; documentació personal falsa; una arma tipus airsoft amb munició; i divers material tècnic destinat al cultiu, tractament i envasament del producte acabat.
Les instal·lacions estaven preparades per al cultiu indoor a gran escala, comptant amb sistemes avançats d’il·luminació, ventilació, extracció i control ambiental. Part dels immobles presentaven manipulacions a la xarxa elèctrica, la qual cosa suposa un greu risc per a la seguretat dels veïns i un perjudici econòmic derivat de la defraudació de fluid elèctric.
Els investigadors consideren que el destí de la droga conreada era altres països europeus, destacant que en un dels escorcolls es va localitzar una gran quantitat (42 quilos) de cabdells ja processats i disposats per al seu consum. Aquests es trobaven en embolcalls envasats al buit, amb forma rectangular, la qual cosa podria haver facilitat la seva ocultació en dobles fons instal·lats en vehicles o entre la càrrega de vehicles pesats.
Els detinguts, homes amb nacionalitat albanesa i edats compreses entre els 30 i 63 anys, estan sent investigats per la seva presumpta participació en delictes contra la salut pública (cultiu i tràfic de drogues), defraudació de fluid elèctric, pertinença a organització criminal i falsedat documental.
La Guàrdia Civil destaca que aquest tipus d’organitzacions operen amb estructures jerarquitzades i mitjans tècnics sofisticats, destinant la producció al mercat il·lícit nacional i internacional. Així mateix, recorda que les plantacions intensives en entorns urbans o industrials generen importants riscos elèctrics i estructurals que poden afectar a tercers.